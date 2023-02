Calciomercato Roma, Mourinho e la promessa a Dybala: restano in questo modo

Calciomercato Roma, Mourinho e quella promessa fatta a Dybala: restano anche l’anno prossimo in questo modo

Oggi la Roma torna in campo all’Olimpico. Una partita, quella contro l’Empoli, che la squadra giallorossa deve vincere a tutti i costi dopo due stop consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Due stop che hanno tolto certezze soprattutto all’ambiente giallorosso. Non tanto quello di Napoli, che ci può stare, ma che ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivato, ma soprattutto quello contro la Cremonese, terribile per la prestazione che ne è uscita fuori.

L’occasione contro la squadra di Zanetti è importante. Troppo. Per rimanere incollati al treno Champions. Una vittoria, ai giallorossi, permetterebbe almeno per una notte e in attesa dei risultati delle altre di essere dentro. Che poi, la Champions, è quella promessa che lega a doppio filo il futuro di Mourinho e soprattutto di Dybala alla Roma spiega questa mattina il Corriere dello Sport.

Calciomercato Roma, Mourinho e Dybala restano ad una condizione

Si è parlato anche tanto del futuro dei due. Più del tecnico, ovviamente, che ha un contratto in scadenza nel 2024 ma che nel recente passato non ha nascosto alcuni malumori. Sappiamo benissimo come Mourinho voglia sempre avere a disposizione delle squadre competitive e sappiamo benissimo, inoltre, che senza di lui difficilmente Dybala, Matic e Wijnaldum avrebbero accettato la Roma. Il suo carisma e il suo appeal fanno breccia nel cuore di tutti ancora adesso.

Bene, tra lo Special One e la Joya c’è una promessa, un patto. Il tecnico per convincere definitivamente l’argentino in estate gli ha detto che starà solamente un anno senza Champions; il secondo ha risposto durante la stagione che quella qualificazione è possibile, è nelle corde della Roma. Arrivare alla fine dell’anno tra le prime quattro significherebbe quasi blindare i due per il prossimo anno. Ecco, restano in questo modo: con la qualificazione. Ed ecco perché oggi serve vincere a tutti i costi.