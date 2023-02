Lo portano subito da Mourinho: doppio intreccio con Zaniolo

Calciomercato Roma, lo ‘portano’ subito da Mourinho. La posizione è una sentenza per il futuro in giallorosso.

Si è in questi minuti conclusa la gara tra la compagine giallorossa e l’Empoli, arrivato all’Olimpico in un buon momento di forma e con lo status di possibile mina vagante e imprevedibile, alla luce delle possibili scorie che la ancora bruciante sconfitta con la Cremonese sembrava poter comportare.

La risposta di Ibanez e colleghi è stata invece tempestiva quanto felice, contraddistinta da un approccio alla gara serio e concreto, sottintendente sin dal primo minuto la volontà di portare a casa i tre punti e archiviare il doppio scacco di fila contro Napoli e Cremonese, arrivato in una settimana che si era aperta con la grande prestazione in casa dei partenopei, seppur non sufficiente per ottenere punti contro la favoritissima per la vittoria dello scudetto.

Calciomercato Roma, Vicario e “abbraccio” Zaniolo: lo vogliono subito”

Starà adesso alla squadra tutta il saper continuare a seguire la felice strada tracciata a inizio 2023 e che tutta la piazza si augura di poter degnamente proseguire dopo l’imposizione contro i toscani. Al netto di qualche difficoltà nella seconda frazione di gara, la squadra ha ben gestito il vantaggio, chiosando la gara con lo stesso risultato acquisito nei primissimi minuti.

A fare la differenza per gli ospiti è stato però certamente l’estremo difensore, Guglielmo Vicario, reduce già da un grande campionato in Toscana lo scorso anno, felicemente confermato fino a questo momento. Immediata e copiosa, ovviamente, l’attenzione degli addetti ai lavori e delle big, da tempo mossesi sulle sue tracce, intravedendo prontamente i presupposti per un futuro lungo quanto roseo.

Come raccontatovi in esclusiva tempo fa, Vicario rientra certamente anche tra gli obiettivi di Tiago Pinto, consapevole della non più tenera età di Rui Patricio e profondo estimatore del giocatore. Proprio dopo la prestazione odierna, condita da una tripla parata rasentante il clamoroso, i tifosi della Roma (e non solo) hanno espresso il proprio grande anelito al vedere Guglielmo tra i propri pali a partire dal prossimo anno.

“Vicario è il migliore portiere della Serie A da almeno 2 anni”. “Da acquistare subito” “Magari venisse Vicario”. “Baldanzi o Vicario con i soldi di Zaniolo e ci abbracciamo?” “Portiere illegale. Compriamolo subito”. “Un portiere così va preso subito”. “Da stasera varrà almeno 25 milioni”. “Non ho dubbi su chi puntare a giugno”. “Pinto sbrighiamoci a prendere Vicario”. “Stasera non dovrebbero uscire dall’Olimpico prima di aver chiuso tutti i dirigenti dell’Empoli ed essere riusciti a trovare l’accodo per Baldanzi e Vicario”.