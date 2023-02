Calciomercato Roma, scatta il rinnovo di Smalling: anche se per la firma c’è ancora da aspettare. Da domani il difensore può mettere nero su bianco

Da domani in poi potrebbe essere sempre il momento giusto. Ma perla firma onestamente ancora c’è un poco da aspettare. Ma la possibilità di rinnovo automatico, quello che c’è nella clausola di Smalling, scatterà appena il giocatore scenderà in campo questa sera, toccando la presenza numero 28 della stagione.

Nell’accordo che l’inglese ha con la Roma c’è scritto che lo stesso potrebbe rinnovare alle stesse cifre, per un anno, al raggiungimento della metà delle partite stagionali. E siccome la Roma al massimo può giocare 55 partite, si spera, ovviamente, possa andare così perché significherebbe arrivare anche in fondo all’Europa League, è facile capire che la sfida di oggi contro l’Empoli sarà quella dello spartiacque.

Calciomercato Roma, rinnovo Smalling: si deve attendere

Per il momento però quella firma non arriverà. Pinto si è mosso con il difensore nelle scorse settimane anche per rispedire indietro gli assalti di Inter e Juventus mettendo sul piatto un accordo biennale a cifre ridotte rispetto a 3,5 milioni di euro netti che Smalling prende adesso. Un 5 in totale, diciamo. Smalling però per ora ha temporeggiato, anche perché, spiega la Gazzetta dello Sport, vuole capire cosa succederà l’anno prossimo.

Rimane Mourinho? Sarà qualificazione alla prossima Champions? Queste sarebbero le domande che il difensore inglese avrebbe in testa, domande che comunque sono collegate tra di loro, perché come vi abbiamo raccontato prima, qualora la Roma riuscisse ad entrare nei primi quattro posti allora non sono rimarrebbe lo Special One, ma anche Dybala, sicuramente, sarà ancora nella Roma. E, in questo caso, anche Smalling potrebbe firmare. Passa tutto da lì, è evidente. E molto passa anche dalla sfida di questo pomeriggio all’Empoli. Un match che i giallorossi devono e possono vincere.