Calciomercato Roma, altro che Abraham: sfida al PSG per il bomber

Calciomercato Roma, Abraham scartato per l’attacco: dall’Inghilterra arrivano i rumors della sfida con il Psg per il bomber di Serie A.

Tammy Abraham sta rendendo senza alcun dubbio al di sotto delle aspettative. Nonostante fosse poco conosciuto dalla maggior parte dei tifosi giallorossi, lo scorso anno ci mise pochissimo a dimostrare le sue qualità, nonostante un avvio di stagione abbastanza sfortunato in cui solo i legni riuscirono a fermarlo.

Superato l’appannamento iniziale Tammy si è dimostrato un grandissimo attaccante, capace in una stagione di segnare oltre 20 reti. Un risultato non da poco, soprattutto visto che negli ultimi anni a Roma sono stati pochi i calciatori in grado di riuscirci.

Quest’anno purtroppo sembra non essere lo stesso calciatore. Quando si sbagliano gol semplici e si sfornano prestazioni non all’altezza si rischia di bloccarsi e di entrare in un tunnel psicologico, cosa che potrebbe essere successa all’attaccante inglese le cui qualità non possono essere messe in discussione.

Lo sa bene il Chelsea che per non rischiare mise nel contratto con la Roma una clausola di “recompra” di ben 80 milioni di euro e che ha già deciso di rinforzarsi in attacco.

Calciomercato Roma, il Chelsea scarta Abraham: sfida al PSG per Osimehn

Non sono finite qui le spese folli del Chelsea. Il club inglese in soli 6 mesi ha speso una cifra che si aggira intorno al mezzo miliardo di euro, portando a Londra calciatori di assoluta qualità, ma probabilmente strapagati, come ad esempio Mychajlo Mudryk per il quale la società ha speso ben 100 milioni di euro.

Non è finita qui però perché proprio il Chelsea – come riportato dal Daily Mirror – ha messo gli occhi su Viktor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, che quest’anno sta dimostrando tutto il suo valore.

I Blues non sono gli unici interessati a lui, si prevede infatti un’asta di mercato con il Manchester United ed il Psg, con i Red Devils che vorrebbero mettere sul piatto 89 milioni di sterline per convincere il club di De Laurentiis a cedere l’attaccante.

Se il Chelsea decidesse di puntare su Osimhen le porte per Abraham sarebbero completamente chiuse, ed il riscatto di 80 milioni non verrebbe esercitato. Ecco dunque perché la Roma fa da spettatrice interessata in questo intreccio di mercato.