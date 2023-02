Infortunio e sostituzione immediata, il calciatore costretto a lasciare il campo salterà la prossima partita contro la Roma.

Gli infortuni possono compromettere la stagione anche delle squadre più preparate e con maggiori ricambi in panchina. Lo sa bene la Roma, ma soprattutto Mourinho che in questo avvio di stagione ha dovuto fare a meno di pedine fondamentali come lo sono Gini Wijnaldum e Paulo Dybala.

La forma fisica dell’argentino era nota a tutti, forse è proprio questo che ha fatto storcere il naso alla Juventus che l ha fatto arrivare a fine contratto, tuttavia rimane sempre un calciatore di un altro livello, come ha dimostrato troppo spesso nel corso di questa stagione.

Diverso è il discorso per il centrocampista, il quale prima di approdare a Roma non aveva mai dovuto fare i conti con un infortunio così grave. Con lui in campo la rosa di Mourinho sarebbe potuta essere sicuramente più competitiva, in quanto nonostante una stagione non brillante con il Psg Wijnaldum resta un calciatore di caratura assoluta.

Questa volta però saranno gli avversari ad essere costretti a fare a meno di uno dei loro migliori talenti in rosa, ecco cosa è successo.

Infortunio e sostituzione immediata: salta la partita contro la Roma

I prossimi avversari della Roma saranno i giallorossi del Lecce. La formazione pugliese, allenata da Marco Baroni viene da una buonissima prima metà di stagione, che ha visto la squadra stabilizzarsi intorno alla quindicesima posizione, rischiando di rado di ritrovarsi in zona retrocessione.

Questo rende il Lecce un avversario assolutamente da non sottovalutare, per non rischiare di fare una seconda figuraccia dopo quanto avvenuto in Coppa Italia contro la Cremonese. Per la sfida al Via Del Mare i padroni di casa dovranno fare a meno di uno degli elementi cardine della rosa.

Stiamo parlando di Alexis Blin, centrocampista francese classe 1996. Con il Lecce ha collezionato dal 2021 ben 44 presenze, riuscendo a trovare il gol in una sola occasione, e questo lo rende un giocatore senza alcun dubbio da tenere d’occhio, nonché un’assenza pesante per la squadra.

Non è ancora chiara la gravità dell’infortunio, il calciatore verrà a breve sottoposto agli esami di rito nei quali verranno stabiliti i tempi di convalescenza. L’unica cosa certa è che il calciatore dovrebbe saltare la sfida con la Roma in programma la prossima settimana in casa del Lecce.