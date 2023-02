Mourinho, Cassano torna alla carica: “Disastri su disastri, li ha voluti lui”

Mourinho è finito di nuovo al centro delle critiche, ancora una volta l’ex giallorosso Antonio Cassano ci va giù duro con l’allenatore.

Antonio Cassano è forse uno dei personaggi che più fa parlare di sé in ambito calcistico. È uno dei protagonisti assoluti della BoboTv, che tra le sue fila vanta grandi ex grandi nomi della Serie A come –Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola.

La loro è una delle più classiche trasmissioni in diretta che hanno come tema il calcio, con quel pizzico di sregolatezza di Vieri e proprio di Cassano che rende il tutto così appetibile ai giovani. Il barese proprio attraverso la BoboTv divenne famosissimo sui social per le sue dichiarazioni su Cristiano Ronaldo:

Cristiano Ronaldo, mi piace? No! Ha fatto 807 Gol, Chapeau! Ha vinto tanto? Chapeau! Mi piace come giocatore? No! Lo metto tra i più grandi della storia? No! Parere mio personale, sbaglierò? Amen! Per me è la qualità, raffinatezza.

Con queste parole, al quanto discutibili, Cassano divenne un tormentone social per mesi ed il loro show in diretta era sulla cresta dell’onda. Oggi l’ex Roma è tornato a parlare di José Mourinho, lanciando accuse pesantissime.

Mourinho, duro attacco da Antonio Cassano: “Disastri su disastri”

Proprio nel corso della tanto famigerata BoboTv abbiamo assistito all’ennesimo intervento dell’ex attaccante della Roma Antonio Cassano, che già in passato non le aveva mandate a dire al tecnico portoghese.

Cassano è tornato a parlare di Mourinho e questa volta non si è di certo risparmiato con le critiche verso di lui:

“Mourinho non è mai stato un grandissimo allenatore, è sempre stato un grandissimo comunicatore. A Roma sta facendo disastri su disastri, ha fatto spendere dei soldi per prendere dei giocatori: Matic e Rui Patricio li ha fatti prendere lui non io.

Un duro affondo il suo, verso il quale i tifosi giallorossi hanno avuto subito da ridire, ricordando al barese la coppa vinta dalla Roma poco più di 6 mesi fa. Il rapporto tra lui e la sua ex tifoseria è ormai ai minimi storici, visti soprattutto i continui attacchi che l‘ex numero 99 lancia verso la Roma.