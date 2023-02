Roma-Empoli, formazioni ufficiali: bocciato da Mourinho

L’allenatore della Roma ha scelto quale sarà l’undici titolare che scenderà in campo contro l’Empoli allo Stadio Olimpico

La Roma tra poco scenderà in campo contro l’Empoli nella ventunesima giornata di Serie A. Il calciomercato si è concluso da pochi giorni e i giallorossi arrivano dopo aver effettuato un solo colpo in queste settimane. Prima dell’inizio di gennaio, infatti, è arrivato Ola Solbakken, con cui è stato raggiunto l’accordo a dicembre. Il nulla osta dal Bodo/Glimt non è mai arrivato e per questo il norvegese, escluso dalla lista Uefa, è approdato nella Capitale con il nuovo anno.

Oltre all’attaccante esterno, è arrivato negli ultimi giorni di calciomercato anche Diego Llorente, difensore spagnolo classe 1993. Il centrale arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto. Il ventinovenne è stato preso da Tiago Pinto per andare a completare il reparto arretrato per cui José Mourinho chiede un nuovo rinforzo da diversi mesi. Sin dall’estate, infatti, il tecnico chiede un nuovo innesto per le retrovie e ora finalmente è arrivato.

Non si è fatto niente, invece, per Nicolò Zaniolo che aveva chiesto la cessione a metà gennaio, per poi rimanere in giallorosso. La questione ha infiammato le ultime settimane del calciomercato invernale ed è destinato a far parlare ancora di sé. Nonostante il giocatore cerchi la tregua, la società ha intenzione di mantenere il pugno duro con il giocatore che rimarrà fuori rosa fino al termine della stagione.

Roma-Empoli, la formazione ufficiale: Zalewski sulla fascia

In vista della partita con i toscani, José Mourinho ha deciso quali giocatori portare con sé e quali schierare in campo. Nella mente c’è ancora la sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia, che ha lasciato qualche malumore, soprattutto nei tifosi.

Ricominciare con una vittoria, quindi, è molto importante per i giallorossi, che devono affrontare i biancoblù rinforzati dall’arrivo di Francesco Caputo in avanti. Oltre all’ex attaccante della Samp, nel reparto avanzato sono arrivati anche Piccoli dal Verona e Vignato dal Bologna. Per affrontarli, ecco la formazione ufficiale della Roma, non ci sarà Celik dal primo minuto:

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham.