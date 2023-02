Roma-Empoli, Dybala sostituito: le sue condizioni

Roma-Empoli, ‘paura’ momentanea per Dybala: gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del 21 di Mourinho.

La compagine giallorossa si è distinta per una prestazione nel complesso positiva e attenta contro l’Empoli, sottintendente non pochi rischi alla luce del buon momento della compagine di Zanetti e delle possibili scorie che sarebbero potute derivare dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese.

Sin dal primo minuto, letteralmente, la squadra ha invece palesato grande voglia di vincere e archiviare la pratica, rispondendo felicemente anche allo scacco di domenica scorsa contro il Napoli, giunto al termine di una grande prestazione in casa di un ‘nemico’ che quest’anno ha dimostrato di essere più forte di tutti e che sembra da tempo lanciatissimo per la conquista dello scudetto. Alla grande partita contro Osimhen e colleghi, come dicevamo, non ha fatto seguito lo sperato passaggio in semifinale di Coppa Italia, con la nascita dunque di timore e rammarico all’ombra del Colosseo.

Roma-Empoli, le condizioni di Dybala e la data della ripresa degli allenamenti

Serviva assolutamente una vittoria questo pomeriggio, anche al fine di migliorare la propria posizione in classifica e confermare il percorso di crescita finalizzato all’approdo tra le prime quattro. Con i gol di Ibanez e Abraham e una attenta gestione nella seconda parte di gara, Pellegrini e colleghi hanno raggiunto l’obiettivo postosi dopo lo scacco di mercoledì, consapevoli di dover adesso continuare su questa linea.

Non sarà certamente scontato e semplice, anche alla luce delle mai celate defezioni della squadra, prontamente e lucidamente denunciate da Mourinho quando necessario. Tra i fili rossi delle posizioni prese dallo Special One in questi mesi c’è anche l’atteggiamento di grande protezione nei confronti di Dybala, in grado di “fare uscire la palla rotonda quando per gli altri è quadrata”.

Un’immagine squisitamente mourinhiana che restituisce la grande consapevolezza circa l’importanza del giocatore e, di conseguenza, l’attenzione nei suoi riguardi da un punto di vista infermieristico. Mourinho sa bene di avere un diamante finissimo tra le proprie mani, seppur contraddistinto da una fragilità che può essere gestita solo attraverso un ponderato utilizzo del calciatore. A tal proposito, non sfuggano le ultime sulle sue condizioni.

Dopo essersi fermato per qualche minuto nel corso del primo tempo, Dybala è stato confermato anche nella seconda frazione di gara, prima della sostituzione con Bove. In attesa di aggiornamenti e ricordando che la ripresa degli allenamenti è fissata a lunedì, si è registrato per Paulo una contusione lombare.