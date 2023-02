Calciomercato Roma, ribaltone per il jolly goleador: irrompe il Bayern Monaco

Calciomercato Roma, il Bayern è pronto a scendere il campo: il blitz dei bavaresi potrebbe ribaltare nuovamente le carte in tavola.

Se si esclude la brutta prova offerta contro la Cremonese, nelle ultime uscite stagionali la Roma ha evidenziato dei miglioramenti importanti anche sotto il profilo del gioco e della costruzione della manovra. Crescita che passa soprattutto dai piedi di Paulo Dybala, che si sta letteralmente prendendo la squadra sulla spalle disegnando linee di passaggio e assist al bacio.

José Mourinho potrebbe però in ottica estiva contare su nuovi innesti che dovrebbero innalzare il tasso qualitativo del proprio organico. O almeno questo è l’auspicio di Tiago Pinto che sta setacciando da tempo diverse piste, alla ricerca di occasioni intriganti da sottoporre al proprio allenatore. Chiaramente non saranno effettuati grandi investimenti e si cercherà di capitalizzare quegli assist che di volta in volta dovessero presentarsi. Per queste ragioni, ad esempio, anche la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Kamada, legato all’Eintracht da un contratto in scadenza nel 2023 che molto probabilmente non sarà rinnovato.

Calciomercato Roma, anche il Bayern Monaco su Kamada

La concorrenza per Kamada, però, è diventata piuttosto folta. Le prestazioni del trequartista nipponico, in grado di mettere a referto 12 goal e 5 assist in questa prima parte di stagione, non sono di certo passate inosservate. Secondo quanto riferito dal quotidiano giapponese “Sponichi“, sulle tracce di Kamada si sarebbe messo anche il Bayern Monaco, alla ricerca di un innesto importante a costi contenuti con cui riuscire a rimpolpare la propria mediana.

Si potrebbe dunque profilare una sfida importante tra le big del calcio internazionale. Ad attenzionare il profilo di Kamada, infatti, sono stati in tempi e modi diverso anche Manchester United, Barcellona, Tottenham e Borussia Dortmund. Se i bavaresi dovessero effettivamente affondare il colpo, difficilmente Kamada entrerebbe nell’ordine di idee di rispedire al mittente l’offerta del club tedesco. Seguiranno aggiornamenti.