Calciomercato Roma, l’inversione di Mourinho e quelle voci sul Chelsea

Calciomercato Roma: tifosi ancora in ansia per le voci che vedono José Mourinho lontano dalla capitale per un clamoroso ritorno al Chelsea

Una stagione caratterizzata da alti e bassi quella romanista, dove l’unica incognita resta quella di una piazza con poco equilibrio. In estate sui giornali si parlò addirittura di una rosa da Scudetto, ma poi il campo ha rivelato tutt’altro.

Troppo facilmente si passa dal pensare che questa sia una grande Roma al mettere in discussione addirittura José Mourinho, l’unico capace di riportare un trofeo nella capitale dopo tanti anni di buio, il primo europeo della storia giallorossa.

La rosa ha dimostrato tutti i suoi limiti, tuttavia niente è perduto visto che gli uomini di Mourinho sono in corsa ancora per due obiettivi: il quarto posto, oggi pienamente alla portata, e l‘Europa League, coppa dove difficilmente si potrà arrivare fino in fondo.

Il mercato doveva portare qualcosa in più, soprattutto visto come si è evoluto il caso Zaniolo, ma la profonda crisi che sta colpendo il calcio italiano non ha permesso alla società di investire, ed il tecnico non disdegna di farlo notare durante le varie conferenze stampa.

Ecco perché non ci si può interrogare sul futuro dell’allenatore portoghese, sul quale si fanno sempre più insistenti le voci sul Chelsea.

Calciomercato Roma, l’intrigo Mourinho e quelle voci sul Chelsea

José Mourinho stesso lo ha ammesso: “Potevo partire a dicembre e non l’ho fatto, questa è la mia vita, ogni giorno c’è una partita. A volte può sembrare che stiamo lottando, ma siamo lassù con tutti gli altri che sono molto forte.”

Con queste parole il tecnico sembra legarsi ancora una volta alla causa giallorossa, tuttavia continuano le speculazioni sul suo futuro. Come riportato dal Mirror infatti al portoghese non piacerebbe affatto la delicata situazione economica che sta vivendo il club, che ha speso solo 7 milioni nel mercato estivo, assicurandosi però le prestazioni di Paulo Dybala e Gini Wijnaldum.

Su Mourinho pare esserci ancora l’interesse del Chelsea, con Potter che sta faticando e non poco a trovare continuità di risultati e i Blues potrebbero pensare di sollevarlo dall’incarico proprio in favore dell’attuale allenatore della Roma.

Il futuro di José Mourinho resta un mistero, nonostante lui giuri fedeltà in conferenza stampa a giugno potrebbe essere tutto diverso, a seconda del progetto che Pinto presenterà potrebbe arrivare una decisione a sorpresa.