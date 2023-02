Calciomercato Roma, seconda offerta per Zaniolo: Pinto ha già risposto

Calciomercato Roma, arriva la decisione dei giallorossi su Zaniolo dopo le insistenti voci di un suo possibile approdo in Turchia.

La speranza dei tifosi in queste ore è stata rappresentata dalla possibilità di vedere partire Nicolò grazie agli interessamenti dai gemellini cromatici della Turchia, interessatisi non poco alla questione Zaniolo e alla possibilità di ingaggiare il 22 a condizioni favorevoli. Certo, sin dal primo momento la squadra balcanica ha fatto i conti con la consapevolezza di doversi imbattere in una trattativa nella quale la Roma non avrebbe cambiato la posizione delle diverse settimane.

Pinto e colleghi hanno appreso della posizione del calciatore ma non si sono comunque detti intenzionati a cedere ad avances che non rispettassero la visione del club. Zaniolo, come più volte evidenziato, partirà solo al fronte di un’offerta congrua e che ne permetta un allontanamento definitivo. Né il Milan né gli altri club interessatisi sembravano poter garantire queste condizioni, eccezion fatta per un Bournemouth che però ha mollato la presa dopo il secco ed iniziale ‘no’ del calciatore.

Calciomercato Roma, arriva il primo ‘no’ alla Turchia: le ultime sul futuro di Zaniolo

Come dicevamo, le speranze della piazza sembravano risiedere negli interessamenti del Galatasaray, vista come una possibile squadra in grado di allontanare dallo spogliatoio un calciatore divenuto improvvisamente ma non senza motivi inviso a gran parte dei tifosi e destinato a non poter ricoprire una posizione importante all’interno del club.

Il mercato turco sappiamo chiudere l’otto febbraio e già in mattinata vi abbiamo parlato degli importati aggiornamenti secondo i quali la pista rappresentasse uno scenario più che concreto. Su tale fronte,dunque, la penna di Fichajes.net, Ekrem Konur, riporta novità di non poco.

Secondo il giornalista turco, infatti, la Roma ha rifiutato l’offerta del Fenerbache, rappresentante la seconda squadra attualmente interessata al classe ’99. I giallorossi non hanno accettato la proposta di prestito e il club balcanico non gialloblù non è intenzionato ad avanzare una nuova offerta.