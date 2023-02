.Roma-Juventus, l'assist è clamoroso: resa definitiva, si gioca a carte scoperte

Calciomercato Roma, la decisione è senza appello: salvo clamorosi colpi di scena, l’acquisto dell’erede è propedeutico al suo addio. Cosa sta succedendo.

Vittoria importante quella conquistata dalla Roma al cospetto di un Empoli che poco ha potuto al cospetto della verve iniziale degli uomini di Mourinho. I giallorossi sono riusciti ad archiviare la pratica già nel primo tempo, mettendo in discesa la contesa grazie alle reti di Abraham ed Ibanez.

Un’ottima reazione quella dei capitolini, che si sono risollevati immediatamente dopo il KO casalingo patito in casa contro la Cremonese. Con la formazione al completo, del resto, non si sono più visti quegli svarioni che ad esempio sono costato l’eliminazione dalla Coppa Italia. Archiviata una sessione invernale di calciomercato che potrebbe ancora regalare delle sorprese sul fronte Zaniolo, però, per i giallorossi è già tempo di guardare avanti. Sotto questo punto di vista non sono da escludere eventuali innesti per puntellare la linea difensiva. Il nome di N’Dicka continua a circolare in maniera insistente in orbita Roma anche se la concorrenza di certo non manca.

Calciomercato Roma, l’Eintracht getta la spugna per il rinnovo di N’Dicka

Ricordiamo che il difensore francese è legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023. Al termine di un tira e molla che dura da diversi mesi, il classe ’99 non sembra intenzionato a prolungare la sua esperienza in Bundesliga. Il giovane difensore transalpino, dunque, ha calamitato l’interesse di molti top club. Oltre alla Roma, infatti, anche le big di Premier monitorato la situazione, ma occhio anche a Juve ed Inter che hanno lanciato segnali d’apprezzamento importanti.

Lo scenario potrebbe essere dunque foriero di possibili sviluppi a stretto giro di posta, con l’Eintracht che ha già avviato contatti importanti per il sostituto di N’Dicka.

Salvo dietrofront a sorpresa, infatti, il club di Francoforte – che ha già acquistato Pacho – sembra ormai aver gettato definitivamente la spugna sul fronte N’Dicka. Nei giorni scorsi trapelava la voce riguardante un possibile accordo tra N’Dicka ed il Barcellona. I blaugrana, però, fino a questo momento non sarebbero andati oltre a dei sondaggi esplorativi. La partita, insomma, è ancora aperta. Vi terremo aggiornati.