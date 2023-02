Zaniolo al Galatasaray: ha detto sì, conto alla rovescia Roma

Nicolò Zaniolo sembra essere intenzionato ad accettare l’offerta del Galatasaray, comincia il conto alla rovescia per il trasferimento

Sembra essere finalmente arrivata la svolta nella trattativa che potrebbe portare Nicolò Zaniolo via da Trigoria. Il calciatore era uno dei più amati dai tifosi, ma il suo recente comportamento ha fatto ricredere tutti quelli che avevano creduto in lui.

Dopo aver chiesto la cessione, salvo poi rifiutare l’unica offerta ritenuta congrua recapitata alla società giallorossa il calciatore potrebbe averci ripensato, soprattutto vista la decisione della società di lasciarlo fuori rosa fino alla fine del contratto.

Ecco perché nelle ultime ore potrebbe esserci stata una svolta dopo l’interessamento del Galatasaray nei confronti del numero 22 giallorosso.

Zaniolo dice si al Galatasaray: parte il conto alla rovescia per il trasferimento

Al momento, come riportato in mattinata da Sky Sport, sarebbero due i club interessati: Galatasaray e Fenerbache, con i primi che sarebbero in vantaggio sugli eterni rivali.

La finestra invernale di calciomercato in Turchia è ancora aperto e data la spaccatura insanabile tra calciatore e società il ragazzo potrebbe davvero convincersi a lasciare Trigoria. Zaniolo avrebbe detto sì all’offerta turca, restano però da definire ancora gli accordi tra i club ed è iniziato il conto alla rovescia prima della fine della sessione di mercato in Turchia.

C’è ancora differenza tra l’offerta del Galatasaray e la richiesta della Roma, ma le parti sono al lavoro per trovare una soluzione entro l’8 febbraio, data in cui chiuderà ufficialmente il mercato turco.