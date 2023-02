Calciomercato Roma, addio Zaniolo con la clausola: si chiude a queste cifre

Calciomercato Roma, non è ancora chiusa la strada per l’addio last minute a Nicolò Zaniolo. Ecco tutte le cifre sul tavolo dell’ultima offerta

È corsa contro il tempo in casa Roma per definire l’addio a Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso, al momento ai margini del progetto tecnico della Roma di José Mourinho, nelle prossime ore potrebbe trovare la soluzione definitiva dopo lo strappo con la società giallorossa. I contatti sono continui, e manca un doppio nodo da sciogliere per arrivare alla firma last minute. Le ultimissime sul jolly offensivo, ancora vicino all’addio alla Roma.

Il nome di Nicolò Zaniolo ha infiammato gli ultimi scampoli del calciomercato invernale della Roma. Alla chiusura della sessione di riparazione però per il numero 22 giallorosso non sono arrivate le offerte che soddisfacessero tutte le parti in causa. La pista più calda era quella del Bournemouth, pronto ad accontentare le richieste economiche di Tiago Pinto, ma non accettato in prima battuta dal calciatore ex Inter. Il Milan sembrava pronto all’assalto a gennaio, ma l’offerta giusta sul tavolo del general manager giallorosso non è mai arrivata. Mentre lo stesso calciatore ha fornito nelle scorse ore un pesante indizio social verso l’addio, i contatti tra le parti continuano senza sosta. Il tempo stringe per trovare una soluzione al ‘caso’ Zaniolo: ecco cosa manca per arrivare alla firma.

Calciomercato Roma, contatti continui Galatasaray-Zaniolo: offerta da 22 milioni

Il Galatasaray ha presentato l’offerta finale per arrivare alla firma del numero 22 della Roma. Il calciomercato turco chiude l’8 febbraio e le prossime ore saranno decisive. Il calciatore avrebbe già dato l’ok al passaggio al club giallorosso di Istanbul. L’ex Inter avrebbe già contattato le varie vecchie conoscenze della serie A, da Icardi a Mertens passando per Torreira.

Il passaggio in Turchia sembra dietro l’angolo per il numero 22 della Roma. Il Galatasaray ha presentato un’offerta da oltre 20 milioni di euro, bonus inclusi. Per il calciatore è pronto un ingaggio da 3 mln di euro più bonus. La Roma dovrà accettare la valutazione al ribasso, se prima si parlava di 35 milioni per l’addio a gennaio ora la firma può arrivare con lo sconto. Inoltre il club turco lavora anche sulla clausola d’uscita per Zaniolo, che l’entourage vorrebbe tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Si lavora per limare la distanza tra domanda ed offerta anche in questo caso, ma la soluzione sembra avvicinarsi.