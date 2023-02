Calciomercato Roma, Zaniolo ‘esulta‘ già per la nuova squadra: like galeotto

Calciomercato Roma, addio Zaniolo: spunta l’indizio social a sorpresa. Il 22 giallorosso al centro di nuove voci.

Alla chiusura della sessione invernale di calciomercato erano in molti a credere che il futuro di Zaniolo non potesse ritornare a calamitare l’attenzione mediatica a stretto giro di posta. Ed invece il futuro del 22 della Roma si è preso nuovamente gli onori della cronaca.

Nelle ultime ore, infatti, l’offensiva del Galatasaray ha contribuito a far iniziare una nuova puntata dell’infinita telenovela relativa all’esterno offensivo della Roma. Il rapporto con l’ambiente è ormai compromesso, al punto che la soluzione last minute sembrerebbe essere quella più congeniale per sistemare un rebus che sembrava impossibile da sciogliere. Dopo gli assalti andati a vuoto del Leeds e del Bournemouth, infatti, è il Galatasaray il club che nelle ultime ore sta provando a capire la fattibilità di un’operazione che ha ancora 3 giorni per trovare un suo definitivo.

Calciomercato Roma, il like di Zaniolo al goal di Mertens fa il giro del web

La sessione invernale di calciomercato in Turchia, infatti, chiuderà l’8 febbraio. Dopo i sondaggi esplorativi degli ultimi giorni, il club di Istanbul è passato ad un’offensiva importante, non ancora tale da far breccia nel muro eretto dalla Roma. Pinto, infatti, non è disposto ad intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Aprirebbe al massimo ad un obbligo, ma è chiaro che preferirebbe imbastire l’operazione con una cessione a titolo definitivo. La valutazione di Zaniolo, inoltre, si attesta sui 30-35 milioni di euro, soglia al di sotto della quale i capitolini non vogliono scendere.

Intanto il calciatore comincia a lanciare messaggi social che non possono non essere presi in considerazione. Il “like” di Zaniolo al reel con il quale il “Gala” ha celebrato la rete messa a segno da Mertens non è di certo passato inosservato ed ha letteralmente scatenato i tifosi. Semplice casualità o preludio di una trattativa in via di definizione? Ai posteri l’ardua sentenza.