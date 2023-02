Calciomercato Roma, Zaniolo apre all’addio immediato: riflessioni in corso

Calciomercato Roma: Zaniolo ci ripensa e questa volta l’addio può essere immediato, l’attaccante ora riflette sul suo futuro.

Nicolò Zaniolo è riuscito a passare in poche settimane da beniamino dei tifosi alla rottura totale. La sua richiesta di trasferimento ha movimentato e non poco la sessione di mercato invernale di Tiago Pinto, che ha lavorato senza sosta per cercare di piazzare sia lui che gli altri calciatori ritenuti in esubero.

I nomi caldi in uscita erano quelli di Eldor Shomurodov, Matias Vina e Rick Karsdorp. Per i primi due alla fine si è oprato per un trasferimento in prestito, nonostante il gm romanista in un primo momento non sembrava intenzionato ad accettare offerte senza che l’altro club si impegnasse in un obbligo di acquisto, diverso il discorso per l’olandese.

A sorpresa secondo le ultime indiscrezioni pare che Rick Karsdorp potrebbe essere reintegrato in gruppo, dopo i dissapori avuti con Mourinho dopo la partita con il Sassuolo.

Anche Zaniolo alla fine è rimasto, ma per lui il reintegro in squadra appare come un’utopia, ecco perché il numero 22 potrebbe riflettere su un addio immediato.

Calciomercato Roma, addio immediato di Zaniolo: l’attaccante riflette sul futuro

La spaccatura tra il calciatore e la società sembra essere ormai insanabile. Ecco perché Nicolò Zaniolo potrebbe pensare di mettersi l’anima in pace e cercare una soluzione che accontenti sia il club che lui stesso, ovvero il trasferimento nel più breve tempo possibile.

A riportare la notizia è il giornalista Fabrizio Romano, che ha comunicato la notizia tramite il suo profilo Twitter ufficiale.

“Il Galatasaray ha avviato ufficialmente la trattativa per l’acquisto di Nicolò Zaniolo. La Roma vuole la cessione a titolo definitivo, nessuna possibilità di prestito diretto. Zaniolo sta considerando questa opportunità essendo fuori dal progetto giallorosso.

Nel suo tweet non vengono menzionate le cifre del possibile affare, anche se la Roma ha ribadito più volte che non lascerà partire il ragazzo per un’offerta inferiore a quella già accettata dal Bournemouth. Zaniolo e la Roma dunque potrebbero essere vicini ad un clamoroso addio, a patto che il club turco riesca a trovare i fondi necessari per l’acquisto: non sarà facile.