Inter-Milan, colpo a zero e scippo dell’ex Serie A: nel giorno del derby non arrivano notizie positive per i tifosi dei nerazzurri e dei rossoneri

Stasera c’è il derby. Stasera c’è la stracittadina che potrebbe decidere anche le sorti della stagione. O almeno di una delle due. Inter e Milan si incrociano a San Siro, ma si potrebbero incrociare anche sul prossimo mercato. Perché entrambe hanno in mente il colpo a zero, in avanti.

Un colpo a zero che porta il nome di Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach che va in scadenza e che non sembra avere nessuna, ma proprio nessuna, intenzione di rinnovare. I tedeschi lo hanno capito e senza troppi giri di parole hanno spiegato che non possono competere con gli ingaggi che sono stati proposti all’attaccante e anche a Ndicka, il difensore cercato dalla Roma. Insomma, sarà addio alla fine della stagione. Certo. E con i problemi che le due milanesi potranno avere sulla prima linea il prossimo anno, il profilo di Thuram è assai interessante.

Inter-Milan, su Thuram c’è anche Simeone

Ora, siccome i colpi a zero interessano a tutti, e non solo in Italia, secondo DiarioGol il giocatore francese nato in Italia, a Parma precisamente, è stato messo nel mirino anche di un club della Liga spagnola: l’Atletico Madrid di Simeone, che anche se ha preso Depay, spiegano dalla Spagna, potrebbero perdere Morata tra pochi mesi. E Thuram è un profilo che interessa.

Comunque, le due milanesi non sono tagliate del tutto fuori. Anche perché i problemi di Fair Play Finanziario hanno colpito nel corso della sessione invernale di mercato appena andata in archivio la formazione del Cholo, che non ha potuto fare nessun innesto. Se le cose venissero ribaltate, oppure se i Colchoneros riuscissero a cedere qualcuno, allora il colpo Thuram potrebe essere davvero in canna. Un colpo che non interessa però solamente alle tre squadre citate, ma anche ad altri club europei. Difficile quindi riuscire a vedere il figlio di Lilian in Italia. Ma la speranza in questi casi è l’ultima a morire. Intanto stasera si scende in campo. Poi la battaglia sarà dietro la scrivania.