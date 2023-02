Roma, bordata Zazzaroni: “Zaniolo si avvia a ripetere le imprese di Cassano”

Roma, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni risponde alle accuse di Cassano e tira in ballo anche Zaniolo.

Antonio Cassano è ancora oggi uno dei personaggi più discussi del panorama calcistico italiano. Ormai sui social è diventato famosmo per le sue dichiarazioni sopra le righe che puntualmente elargisce durante la BoboTv.

Protagonisti di queste dirette a sfondo calcistico sono anche Bobo Vieri, da cui il canale prende il nome, Lele Adani e Nicola Ventola, che con la loro nuova idea di tv sportiva hanno catturato l’attenzione di tantissimi giovani, soprattutto grazie alla loro simpatia e irriverenza.

Antonio Cassano è forse il meno “simpatico”, o almeno sui social sembra essere così dalle reazioni del pubblico alle sue uscite, l’ultima in particolare non è affatto piaciuta ai tifosi romanisti:

“Mourinho non è mai stato un grandissimo allenatore, è sempre stato un grandissimo comunicatore, uno dei primi a comunicare bene ad essere furbo con la stampa, a gestirsi bene i giocatori forti, non quelli scarsi. Perché è facile essere amico dei giocatori forti. A Roma sta facendo disastri su disastri.”

In quell’occasione non le mandò a dire anche al noto giornalista Ivan Zazzaroni, che ha voluto rispondere in prima persona all’ex 99 della Samp.

Roma, doppia bordata Zazzaroni: “Zaniolo si avvia a ripetere le imprese di Cassano”

“Lo conosco dal 1999, è amico di Mourinho. Sta andando dietro alle ca**te che dice e lui continua a difenderlo. Ma lui deve fare la prima cosa, andare via. Zazzaroni mi hai rotto il c.. che continui a tirargli la volata senza motivo”.

Così Antonio Cassano parlò, ancora una volta, del giornalista Ivan Zazzaroni, che questa volta ha voluto rispondere in prima persona, lanciando tramite le pagine odierne del Corriere dello Sport anche una stoccata a Nicolò Zaniolo, colpevole secondo i tifosi di non aver avuto un comportamento accettabile durante questa sessione di calciomercato.

“Alla Bobo Tv la simpatia, anzi sua sorella l’antipatia, è all’origine di attacchi di una volgarità intollerabile, da social, a Allegri. O sbaglio? O forse Antonio si è sentito chiamato in causa per i guai di Zaniolo che ormai molti trattano come Balotelli, mentre Nico è avviato a ripetere proprio le imprese del maestro Fantantonio, purtroppo senza avere un minimo del suo talento e della sua simpatia”.

Parole durissime le sue, che questa volta ha voluto rispondere per le rime al barese, lanciando una stoccata anche al numero 22 giallorosso.