Roma, De Gea posta un video di Mourinho: tifosi scatenati

Roma, De Gea posta un video di Mourinho: i tifosi sui social si scatenano. Ecco quello che è successo

Sempre e solo Mourinho. Lo Special One, dovunque è andato, ha lasciato il segno. In ogni club che ha allenato. Ne sanno qualcosa i tifosi dell’Inter che ancora oggi, tredici anni, lo ammirano e lo adorano come se non fosse mai andato via, e lo adorano molti giocatori che il portoghese ha allenato.

Non solo per quel carisma, che viene sprigionato in ogni intervista e in ogni parola, ma anche per quel suo modo di difendere la propria squadra, i propri uomini. E’ successo così anche con Zaniolo subito dopo la gara contro il Genoa, quando il giocatore è stato sostituito. Eppure Mou poi ha fatto sapere che era da un mese che Nicolò diceva altro. Eppure lo ha difeso, contro tutto e contro tutti. Ecco perché i suoi giocatori lo adorano.

Roma, De Gea e il video di Mourinho

E lo stesso pensiero, probabilmente, ce lo ha De Gea, il portiere del Manchester United – che per inciso, va in scadenza alla fine della stagione anche se c’è un’opzione di rinnovo per un anno – che dopo la partita di ieri dei Red Devils, vinta per 2-1, ha postato un video di Mourinho dove l’ex boss della squadra inglese diceva davanti le telecamere: “Se parlo sono in grossi guai, grossi guai. E non voglio essere in grossi guai“. Un messaggio un poco criptico, che ha scatenato i commenti dei tifosi dello United che hanno chiesto al portiere di spiegare cosa significasse.

Il riferimento del portiere è relativo all’espulsione di Casemiro, rivista anche al Var, che ha mandato su tutte le furie i tifosi dello United e non solo. Poco male, poi il risultato è stato portato a casa e tutto è finito bene per la squadra di Ten Hag. Ma questo rende l’idea di quello che è stato Mou per i suoi giocatori. E anche a Roma ci sono esempi lampanti: Dybala e Matic, solo per citarne due, sono stati convinti dal portoghese. Mica male.