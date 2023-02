Zaniolo al Galatasaray, tifosi turchi scatenati: social presi d’assalto

Zaniolo ed il Galatasaray sono più vicini che mai ed i tifosi turchi con la loro esuberanza hanno preso d’assalto i social.

Sono ore decisive per il passaggio di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Il numero 22 giallorosso dopo aver chiesto la cessione a gennaio potrebbe finalmente lasciare la capitale per approdare in Turchia, nell’ex squadra di Didier Drogba e Wesley Sneijder.

Non è certo il futuro che sognava visto che il ragazzo si era promesso al Milan, tuttavia gli ultimi eventi in casa Roma hanno portato il ragazzo a cambiare idea dopo aver rifiutato il Bournemouth, terzultimo in Inghilterra.

A seguito di questa decisione la società ha deciso di metterlo fuori rosa almeno fino a giugno, ma nel caso nessuno avesse pareggiato l’offerta inglese sarebbe rimasto in tribuna fino alla scadenza del contratto, ovvero il 2024.

Ecco perché l’interesse del Galatasaray non è una buona notizia solo per la società, ma per il calciatore stesso, soprattutto dopo i due infortuni che ne hanno già rallentato la crescita. Sui social i tifosi turchi si sono scatenati, impazzendo letteralmente per questa notizia.

Zaniolo al Galatasaray: tifosi turchi scatenati sui social

I turchi hanno una certa fama sui social. Divenne un tormentone (tutt’ora in voga) il famoso “Come to Besiktas”, commento che i supporter bianconeri lasciavano sotto i post di tantissimi calciatori, pregandoli di sposare la causa del Besiktas.

Questa volta però a prendersi la scena sono i tifosi del Galatasaray, letteralmente impazziti dopo l’annuncio della trattativa per Nicolò Zaniolo. A testimonianza di ciò abbiamo il tweet del noto giornalista turco Yakup Çınar, che sul suo profilo Twitter ha parlato così di questo affare di mercato:

“SPECIALE | Il Galatasaray ha fatto un’offerta ufficiale per l’ingaggio di Zaniolo. I colloqui sono molto, molto accesi…”

🔥🔥🔥ÖZEL | Galatasaray Zaniolo’yu kiralamak için resmi teklif yaptı. Görüşmeler çok ama çok sıcak… — Yakup Çınar (@yakupcinar) February 5, 2023

Queste parole hanno fatto impazzire i fan giallorossi di Istanbul che sognano il grande colpo per riuscire a trionfare ancora una volta in campionato, dove sono primi a +6 sugli eterni rivali del Fenerbahce.

Tantissimi i commenti di risposta a questo tweet, con i tifosi che hanno condiviso i videi dei migliori goal alla Roma dell’attaccante italiano. Non c’è ancora nulla di ufficiale, tuttavia le trattative sembrano essere ben avviate, con il calciatore che avrebbe già dato la disponibilità al trasferimento secondo quanto riportato stamattina da Sky Sport.