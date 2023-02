Calciomercato Roma, Zaniolo in Turchia: alzano l’offerta

L’attaccante della Roma è finito nel mirino di due club turchi che possono ancora fare calciomercato fino all’8 febbraio

Il caso si era aperto all’improvviso e si sta chiudendo nello stesso modo. Nicolò Zaniolo sembra destinato a lasciare la Capitale in questi giorni, la Turchia che rappresenta l’ultima destinazione disponibile. All’attaccante numero 22, infatti, non resta che ascoltare le richieste dei club interessati, visto che a Trigoria si prospettano mesi difficili. La linea dura dei Friedkin è quella di lasciare fuori rosa il ragazzo dopo l’ammutinamento delle scorse settimane.

A metà gennaio, infatti, tutti i tifosi della Roma sono rimasti scioccati dalla decisione dell’ex Inter Primavera di lasciare la squadra e di partire entro la fine del calciomercato. Per non avere intoppi dati da possibili infortuni, Nicolò aveva addirittura chiesto di non essere schierato in campo nelle partite del primo mese del 2023. Una decisione che non è andata giù ai tifosi, né alla società che ha deciso di punire il ventitreenne.

Fuori rosa fino a giugno, è questo il futuro di Zaniolo che ora si sta allenando a La Spezia per mantenere la forma fisica e recuperare quella psicologica. Come dimostra il certificato presentato a Trigoria nei giorni scorsi, la situazione psichica del giocatore non gli permette di allenarsi al Fulvio Bernardini. E intanto dalla Liguria decide il suo futuro, con Galatasaray e Fenerbahçe pronte a prenderlo in extremis.

Calciomercato Roma, Fenerbahçe pronto al sorpasso

Come riporta Sky Sport, continuano i contatti tra la Roma e il Galatasaray. I due club giallorossi stanno cercando di raggiungere un’intesa per la cessione di Zaniolo, con Tiago Pinto che chiede sempre una trentina di milioni, mentre i turchi sono arrivati a 22. Nicolò ha accettato i termini del club di Galata e aspetta solo l’intesa tra le due squadre.

L’offerta del club dove giocano Icardi e Mertens è di 3 milioni a stagione e la clausola rescissoria è di 35. In tutto questo, però, il Fenerbahçe non ha intenzione di restare a guardare e prepara l’assalto al numero 22 della Roma. Secondo quanto riporta Pedullà, i gialloblù sono pronti a effettuare un’offerta migliore di quella del Galatasaray e sono anche disposti ad abbassare la clausola da 30 milioni per l’Italia.