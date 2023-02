Calciomercato Roma, Zaniolo vola in Turchia: clausola decisiva

Calciomercato Roma, clausola Zaniolo e viaggio programmato. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del discusso 22 di Mourinho.

La posizione di Nicolò e irrimediabilmente e repentinamente cambiata nel corso di queste ultime settimane. L’importanza del calciatore e l’amore della piazza tutta nei suoi confronti avevano rappresentato i capisaldi di questi anni, anche e forse soprattutto nel corso delle parentesi più delicate di chi arrivò nella Capitale da semi-sconosciuto ma con tanta speranza e volontà di fare bene.

Senza ripercorrere le note tappe del cammino di Nicolò fino a questo momento, basti il ricordare le emozioni vissute soprattutto nei suoi primissimi mesi giallorossi, contraddistinti da un certo scetticismo per l’operazione condotta con l’Inter al fine di portare Radja Nainggolan alla corte dell’allora nerazzurro mister Luciano Spalletti. In poco tempo, anche grazie alla visione di Eusebio Di Francesco, Nicolò sarebbe diventato un elemento sempre più importante, entrando anche ne giro della Nazionale.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Galatasaray in dirittura d’arrivo: le ultime sulla clausola e non solo

Problemi di natura fisica e una dose di sfortuna che non gli si può non riconoscere ne hanno certamente rallentato una consacrazione che sembrava poter essere molto più repentina e che, ad oggi, figura ancora come lontanissima. Gli ultimi eventi delle scorse settimane hanno poi restituito consapevolezza di come il futuro di Zaniolo, con ogni probabilità, sarà lontano dalla Capitale.

Oltrepassato il mese di gennaio, anche alla luce degli eventi legati agli interessi di Milan, Leeds e Bournemouth, si credeva che il 22 potesse restare a Roma da separato in casa fino a fine stagione, prima che Pinto e colleghi valutassero il da farsi ad un anno di distanza dalla scadenza contrattuale. Come raccontatovi nelle ultime ore, però, la pista turca è divenuta sempre più concreta, con un Galatasaray che ha palesato non poca volontà nell’ingaggiare il classe ’99.

Su tale fronte, non sfuggano gli ultimissimi aggiornamenti del giornalista Fabrizio Romano, sottintendenti la consapevolezza che la trattativa sia incanalata sul giusto sentiero per portare ad una fumata bianca che, ad oggi, accontenterebbe tutti. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato, infatti, è stata trovata l’intesa sul valore della clausola da inserire nel contratto del giocatore, destinata ad attestarsi sui circa 35 milioni di euro.

Avrà validità dalla prossima estate e sembrerebbe poter rappresentare il nulla osta per la fumata bianca, rappresentando l’ostacolo finale ad una trattativa che quasi dal primo momento sembrava presentare i margini per una buona riuscita. La stessa fonte parla di un viaggio verso Istanbul previsto per la giornata di domani, in attesa della firma dei contratti.