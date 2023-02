Calciomercato Roma, Zaniolo in Turchia: volo e visite mediche prenotate

Calciomercato Roma, Nicolò Zaniolo vola in Turchia. Visite mediche già prenotate per il numero 22 giallorosso: ecco tutti i dettagli.

La corsa contro il tempo per la firma di Nicolò Zaniolo in Turchia sembra aver già trovato il punto di svolta. Il numero 22 della Roma, dopo la mancata cessione nel mese di gennaio, sarebbe ad un passo dallo sbarco nella Super Lig turca. Il calciomercato nel paese mediorientale chiuderà l’8 febbraio e già sarebbe stato prenotato il volo per il jolly offensivo, oltre alle visite mediche prima della firma sul nuovo contratto.

La questione relativa al futuro immediato di Nicolò Zaniolo è ad un passo dal punto di svolta. La trattativa con il Galatasaray è pronta a decollare, sono ore decisive per arrivare alla fatidica fumata bianca. Anche il tecnico della squadra turca è uscito allo scoperto su Zaniolo nelle scorse ore, ed adesso spunta anche il volo prenotato con le visite mediche per il calciatore ex Inter. La telenovela legata al numero 22 della Roma potrebbe chiudersi a sorpresa nelle prossime ore, accontentando tutti gli attori in scena. Ecco le ultimissime sul futuro del jolly offensivo, pronto a sbarcare nella Super Lig turca.

Calciomercato Roma, Zaniolo vola in Turchia: visite mediche prenotate col Galatasaray

Gli indizi sul possibile passaggio di Zaniolo al Galatasaray si sprecano. Oltre alle parole del tecnico Buruk lo stesso calciatore ha fornito un assist sui social network per la firma, lasciando un like su Instagram al profilo della squadra turca che annunciava la rete di Dries Mertens.

Il numero 22 della Roma ha già accettato la destinazione, ed ora il club giallorosso di Istanbul è pronto a rompere gli indugi finali. Secondo quanto riferito dal sito Calciomercato.com il Galatasaray avrebbe già prenotato un volo per portare Zaniolo in Turchia e conseguentemente svolgere le visite mediche con il club turco. La chiusura del calciomercato per la Super Lig è fissata all’8 febbraio, ma la svolta può essere dietro l’angolo ed ogni ora può essere quella decisiva per arrivare alla firma del calciatore classe 1999.