Calciomercato Roma, Galatasaray allo scoperto per Zaniolo: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, il Galatasaray esce allo scoperto per arrivare alla firma di Nicolò Zaniolo. Ecco l’annuncio ufficiale dalla Turchia

Il passaggio di Nicolò Zaniolo al Galatasaray continua ad infiammare il calciomercato della Roma. In Turchia la sessione invernale si chiuderà l’8 febbraio ed il club giallorosso di Istanbul sta facendo di tutto per arrivare al sì definitivo. Proprio in questi minuti è arrivata anche l’apertura ufficiale sull’operazione Zaniolo, ecco l’annuncio dalla Turchia che può cambiare totalmente le carte in tavola verso la firma.

Non è ancora scritto il futuro immediato di Nicolò Zaniolo. Arriva un indizio ufficiale clamoroso sul possibile passaggio del numero 22 della Roma in Turchia al Galatasaray. Il calciomercato nel paese mediorientale chiude l’8 febbraio, ed il club di Istanbul sta facendo di tutto per arrivare a dama. Dopo il like galeotto, lasciato su Instagram da Zaniolo sul profilo del club turco, in questi minuti è arrivato l’annuncio di Okan Buruk, allenatore del Galatasaray.

Calciomercato Roma, Boruk (all. Galatasaray) su Zaniolo: “Ci piacerebbe averlo in squadra”

Mentre nelle scorse ore erano arrivati gli ultimi dettagli dell’offerta dei turchi, ora c’è l’apertura ufficiale del tecnico del Galatasaray. Le parole di Buruk non lasciano spazio all’immaginazione e potrebbero aprire lo scenario alla firma imminente. Ecco cosa ha detto il tecnico della squadra giallorossa.

Il tecnico ha così commentato la pista che porta al jolly offensivo della Roma: “Zaniolo è un giocatore di livello mondiale.” Inoltre Buruk ha anche rotto gli indugi, augurandosi ufficialmente di poterlo allenare presto: “Ci piacerebbe vederlo nella nostra squadra.” Il calciatore avrebbe già aperto alla cessione in Turchia, al Galatasaray troverebbe diversi volti noti del campionato italiano. Da Icardi a Mertens, oltre al centrocampista Torreira, ora anche l’ex Inter potrebbe rappresentare un nuovo rinforzo dalla Serie A del club turco. Le prossime ore saranno decisive ma ora non c’è davvero alcun dubbio: la firma di Zaniolo col Galatasaray adesso è sempre più vicina. Qualora venissero limate le ultime distanze economiche tra domanda ed offerta il passaggio dell’ex Inter in Turchia potrebbe accontentare tutte le parti in tavola.