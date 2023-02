Calciomercato Roma, erede Zaniolo: si offre a Pinto, risposta immediata

Calciomercato Roma, erede Zaniolo: si è offerto ai giallorossi nei giorni scorsi. La risposta di Pinto è stata immediata

Ormai Nicolò Zaniolo, quasi contro ogni pronostico vista la chiusura del mercato in Italia, è destinato a lasciare la Roma nelle prossime ore. La trattativa che dovrebbe portare l’attaccante al Galatasaray ormai sembra ai dettagli. E dopo uno stop dovuto al terremoto che ha colpito la Turchia nelle scorse ore, dovrebbe riprendere stasera.

La Roma quindi cederà il giocatore ma non avrà nessuna possibilità di sostituirlo, nonostante si fosse pensato verso la fine del mese di gennaio a Ziyech del Chelsea, che poi si era accasato al Psg e che invece è tornato a Londra per dei problemi nella documentazione che il club inglese ha mandato in Francia. Insomma, la casella che Zaniolo lascerà vuota non potrà essere colmata, a meno che Pinto non decida di puntare su qualche elemento che adesso è svincolato. E uno di questi, secondo le informazioni riportate da Balzani, si sarebbe offerto ai giallorossi.

Calciomercato Roma, Isco si è offerto ai giallorossi

Parliamo di Isco, ex Real Madrid, svincolatosi a gennaio dal Siviglia, che era ad un passo dal firmare con l’Union Berlino dove aveva anche fatto le visite mediche, ma che adesso si trova nuovamente a spasso. Il giocatore per non rischiare di non giocare fino a giugno, avrebbe cercato un contatto con la Roma che, ricordiamo, in tempi non sospetti, lo aveva anche messo nel mirino. Ma la risposta di Pinto è stata immediata.

Al gm infatti a quanto pare non interessa il profilo dello spagnolo, almeno per il momento, con una situazione che quindi dovrebbe rimanere in standby per i prossimi giorni. E con la Roma che quindi non dovrebbe prendere nessuno per sostituire Zaniolo. A livello numerico quindi una pedina in meno per il reparto offensivo, perché via Nicolò e Shomurodov, dentro il solo Solbakken. Che però Mourinho nemmeno vede.