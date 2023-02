Mourinho, ironia social: “Approvati dalle autorità” – FOTO

Neanche l’allenatore della Roma José Mourinho riesce a sottrarsi all’ironia dei social, diventandone una “vittima”, ecco cosa è successo

José Mourinho è da sempre una delle personalità più influenti del mondo del calcio, nonché uno degli allenatori che più riesce a far parlare di sé, una dote che ha dimostrato sin dagli esordi in questo ruolo.

Quando si parla di lui non si può che parlare di trofei, di vittorie e di grandi imprese, ma non sono le uniche cose che hanno reso Mourinho “speciale”. Fuori dal campo ha sempre dimostrato il meglio di sé, attraverso interviste o conferenze stampa entrate a gamba tesa nella storia di questo sport.

Una delle più famose fu quando inveì contro l’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco, colpevole di aver rilasciato alcune dichiarazioni su di lui:

“Lo Monaco? Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco, il Gran Premio di Monaco… Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto”.

Ma la più famosa probabilmente resta la storica conferenza stampa degli “0 tituli” in cui attaccava Milan e Juventus. Oggi è tornato a riprendersi la scena, attraverso la sua pagina Instagram dove l’allenatore vanta un grande successo.

Mourinho ironia social: “Approvati dalle autorità”

Nonostante l’aria da sergente di ferro José Mourinho sa bene come farsi amare, sia dai suoi calciatori che dai suoi tifosi. Anche lui, come tanti colleghi del mestiere, ama condividere i suoi pensieri sui social, in particolare Instagram dove vanta oltre 3 milioni di follower.

Proprio sulla sua pagina Instagram è apparso un post ironico che ha attirato e non poco l’attenzione dei suoi tifosi e dei suoi fan: “Bellissimi calzini per il bel gioco… Approvati dalle autorità calcistiche”

Che ci sia dietro anche qualche frecciatina? Quando c’è lo Special One di mezzo, mai dire mai.

Questo la didascalia di alcune foto che immortalano i classici calzettoni strappati, che tanto vanno di moda tra i calciatori di oggi. I romanisti più nostalgici vedendo questa foto hanno subito pensato a Nainggolan, famosissimo per essere uno dei primi ad aver seguito questa moda.