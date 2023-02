Stadio della Roma, via libera Friedkin: l’annuncio del ministro dello Sport

Stadio della Roma, arriva il nuovo via libera per la proprietà Friedkin. Ora l’inizio dei lavori può essere dietro l’angolo: le parole del ministro dello Sport

Un nuovo passo avanti verso l’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto sportivo di proprietà della Roma. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, è uscito nuovamente allo scoperto sulla questione del nuovo stadio giallorosso. Ecco le parole del titolare del dicastero sportivo, che possono spianare la strada alla fatidica posa della prima pietra nell’area di Pietralata.

Il ministro dello Sport è uscito allo scoperto in diretta sullo stadio di proprietà della Roma. Andrea Abodi è tornato sul tema della costruzione dell’impianto sportivo nell’area di Pietralata, con l’ennesimo via libera che può facilitare l’avvio dei lavori. Non è un mistero che la proprietà Friedkin voglia tagliare il traguardo per il nuovo stadio entro l’anno 2027, quello del centenario della Roma. L’area designata è quella di Pietralata, ed arriva una nuova sponda dal governo per la famiglia statunitense. Ecco le parole del ministro Abodi, che fa un parallelo anche con la Lazio di Claudio Lotito sul tema.

Stadio della Roma a Pietralata, il ministro Abodi fornisce un nuovo assist ai Friedkin

Il ministro dello Sport è intervenuto in diretta ai microfoni dell’emittente radiofonica New Sound Level, riservando un passaggio importante sulla questione stadio di proprietà per le società romane. Ecco le parole di Andrea Abodi, che sembra avere le idee chiare sul tema.

Sull’avvio dei lavori nel quadrante di Pietralata: “Per quanto riguarda Pietralata leggo quello che ha dichiarato l’assessore Onorato e quindi sono fiducioso che possa nascere finalmente il nuovo stadio della Roma.” Un nuovo via libera per la famiglia Friedkin, che lavora a braccetto con l’amministrazione comunale capitolina per posare la prima pietra del progetto. Il ministro Abodi parla anche della situazione della Lazio, rivlgendo un appello a Claudio Lotito: “Mi auguro che la Lazio abbia anch’essa una possibilità in un’area che Roma Capitale valuterà positivamente e mi auguro che il presidente Lotito faccia un passo avanti in questo senso, il Flaminio ha comunque un destino sportivo”