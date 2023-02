Non solo Dybala, un ‘nuovo’ top player per Mourinho: “Sono convinto”

Roma, eclettismo e buona qualità a disposizione di Mourinho. “Può diventare molto forte”, arriva l’annuncio.

Sin dal momento del suo arrivo, in casa giallorossa si è compreso con una certa celerità come l’approdo di José Mourinho avrebbe garantito non pochi cambiamenti in quel di Trigoria. Gran parte di questi sono certamente imputabili alla silente ma concreta proprietà dei Friedkin, brava a palesare in modo plastico e mai pubblicitario un anelito alla crescita olistica, basato anche sull’eliminazione di aspetti del passato non più funzionali e, anzi, contro-produttivi.

Certo, non si può nascondere come in questo biennio con José sia arrivata anche qualche delusione, interpretabile però come naturale e normale parentesi caratterizzante un percorso che ha fin qui garantito progressi e miglioramenti da tanti punti di vista, oltre che un trofeo europeo che ha permesso di aprire una bacheca rimasta serrata per troppo tempo.

Alla base di ogni rapporto professionale c’è ovviamente la necessità di condividere vedute e opinioni, in nome di una chiarezza e una trasparenza che sembrano contraddistinguere il rapporto Mourinho-Pinto-Friedkin sin dal primo meeting (segretissimo) in quel di Londra nella primavera del 2021.

Roma, crescita e consacrazione con Mourinho: doppio annuncio su Dybala e Ibanez

La speranza della piazza è quella di poter continuare ad assistere a progressi e miglioramenti, sul terreno di gioco e non solo. Secondo un mindset squisitamente americano, la proprietà texana sta operando infatti in plurimi settori dell’ As Roma, in nome della su citata crescita olistica, fondamentale per un upgrade che abbracci il mondo giallorosso in lato senso.

Restando alle questioni di campo, una cifra di questo miglioramento è certamente riscontrabile anche nell’approdo di giocatori importantissimi, nonché nella crescita di elementi che non hanno potuto che beneficiare di una presenza carismatica e formativa come quella dello Special One. A tal proposito, non sfugga quanto dichiarato da Lodovico Spinosi, intervenuto ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it.

L’agente ha parlato di Dybala e Ibanez, così esprimendosi a riguardo. “Dybala quando sta bene fisicamente lo considero il migliore del campionato, l’anno prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo fece più di 20 gol, fu l’uomo più importante del campionato. La Roma gli ha dato le chiavi della squadra, ha qualche partita con alti e bassi, ma ha quel qualcosa in più che altri non hanno risultando ancora più forte di quanto non sia”.

Su Ibanez: “Ha questa grande forza fisica, salta tanto di testa, è molto elastico. Se riuscisse a mantenere sempre la concentrazione sarebbe straforte. Sono convinto che diventerà molto forte, tecnicamente può migliorare ma non è malaccio con il pallone per essere un difensore. Per un destro giocare a sinistra non è facilissimo, è ancora giovane, sono convinto farà una grandissima carriera. A Roma ha già dimostrato di saper giocare anche a quattro, alla Fluminense anche giocavano a quattro”