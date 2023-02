Dybala tra Juventus e Roma: “Livello tecnico superiore”

Roma, obiettivo fissato e doppia marcia in più per i giallorossi. Arriva la sentenza che non lascia spazio a dubbi: ecco le sue parole.

Parlare di Roma è cosa sempre ordinaria e gradita all’ombra del Colosseo e non solo. Questo alla luce dell’importanza di un club che ha palesato non poca volontà di crescere nel corso di questi anni e che, attualmente, sta affrontando una serie di questioni e situazioni che favoriscono il diffondersi di rumors e discussioni.

Se a ciò si aggiunge la presenza di un mister come Mourinho in panchina, da sempre abilissimo nel catalizzare attenzione intorno alla propria figura, si comprende bene come gli interessi mediatici anche nei confronti di questo club siano molto elevati. Questo ancor di più in una fase così delicata, contraddistinta da una parvenza di rinascita dopo la gara di Napoli ma anche dal rammarico ancora vivido per la cocente eliminazione in Coppa Italia, inflitta dalla Cremonese di Ballardini.

Lo status della squadra, legata, soprattutto al José citato sopra non può che acuire polemiche e stupori di fronti ad eventi del genere. In questo corpo di situazioni si aggiunga poi anche la vicenda Zaniolo, in grado di far parlare anche a mercato italiano concluso, soprattutto in una parentesi come quella attuale, contraddistinta dal presentarsi di concreti interessi turchi.

Roma, Viviano non ha dubbi. “Devono andare in Champions”

Insomma, in questi ultimi giorni, in casa Roma, sono stati toccati tutta una serie di punti. Partendo dal timore di eventuali strascichi grigiorossi, passando per le solite discussioni nate intorno a Mourinho fino ad arrivare alla vexata quaestio Zaniolo destinata a concludersi definitivamente (indipendentemente dall’esito) entro l’otto febbraio.

Questa la scadenza ultima per la campagna acquisti balcanica, dalla quale potrebbe arrivare la giusta mano per porre fine ad una problematica durata forse anche più del previsto. In attesa di novità su tale fronte, una certa attenzione è rappresentata anche da quello che potrebbe essere il futuro cammino della Roma. Su quest’ultimo e sugli obiettivi dei giallorossi si è esposto Emiliano Viviano.

Questo il contenuto dell’intervento ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it del portiere ex Serie A e adesso militante al Karakumruk. “Dybala è un giocatore di un altro livello, specialmente in una situazione come quella di Roma dove è vanta uno status tecnico superiore. Tre o quattro anni fa anche alla Juventus fece sfracelli. Bisogna dire che la rosa della Roma è un po’ più indietro ma Dybala sta facendo molto bene e sta divenendo il fulcro. Anche Mourinho lo ha spiegato benissimo. La Roma, alla luce delle difficoltà del Milan e i problemi della Juventus, deve andare in Champions League”