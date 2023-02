Roma, le ultime notizie da Trigoria sulle condizioni di Dybala e Wijnaldum, ecco le loro condizioni dopo lo stop causa infortunio.

Secondo molti doveva essere una Roma da scudetto, ma la realtà ci ha dimostrato una squadra ben diversa da quelle che erano le attese, complice una stagione da record del Napoli, capace di dare un distacco di ben 13 punti alle inseguitrici.

Sebbene la rosa a disposizione di Mourinho abbia dimostrato diverse lacune, soprattutto in un centrocampo che fa fatica a legare bene la manovra da difensiva a offensiva, la stagione della Roma si sta rivelando tutt’altro che fallimentare, come dimostra la classifica che vede i giallorossi al tanto agognato quarto posto, anche se le inseguitrici le sono con il fiato sul collo.

A condizionare le prestazioni ci hanno pensato gli infortuni, cosa alla quale dalle parti di Trigoria ormai ci hanno fatto l’abitudine. Ma quando a mancare sono elementi del calibro di Paulo Dybala e Gini Wijnaldum non può che esserci rammarico in quanto non possono che risentirne anche i risultati.

L’argentino era già “famoso” per la sua delicata condizione fisica, cosa che fece tentennare la Juventus in chiave rinnovo, ma nonostante questo è stato decisivo quando è stato chiamato in causa. Diverso è il discorso per l’olandese che mai nella sua carriera ha dovuto fronteggiare uno stop così lungo.

Le ultime notizie dal centro sportivo della Roma però lasciano ben sperare i tifosi capitolini, che sognano di vedere in campo due dei migliori elementi della rosa.

Roma, ultime da Trigoria: le condizioni di Dybala e Winjaldum

Nella giornata odierna a Trigoria si è tenuta la seduta di allenamento dopo il giorno di riposo concesso dall’allenatore José Mourinho a seguito della vittoria contro l’Empoli. Tramite le foto pubblicate su Twitter dal profilo della Roma spiccano su tutti i volti di Dybala e Wijnaldum, regolarmente in gruppo insieme ai compagni.

Per l’olandese si tratta di un ritorno importantissimo, che avvicina ancora di più il suo “secondo debutto” con la maglia giallorossa dopo il tragico infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco per quasi 6 mesi.

Dybala invece era uscito nel corso dell’ultima partita casalinga, cosa che aveva allarmato i tifosi che si sono sentiti rassicurati nel vederlo presente all’allenamento di oggi. Non è ancora chiaro quando potremo vederli entrambi in campo, nel frattempo il mister sta lavorando duramente con i ragazzi per preparare la trasferta a Lecce in programma il prossimo 11 febbraio alle ore 18.