Zaniolo al Galatasaray e modifica lista UEFA: cosa cambia per l’Europa League

Zaniolo al Galatasaray e modifica della lista UEFA: cosa cambia per la Roma per l’Europa League

Zaniolo è ad un passo dalla Turchia. Ormai questo lo sappiamo, nonostante il governo, dopo il terremoto che ha colpito il Paese e la Siria, ha annunciato lo stop allo sport fino a nuove disposizioni. Normale anche questo, viste le migliaia di vittime che sono state ufficializzate fine al momento e quelle che probabilmente, ahinoi, verranno ufficializzate dopo.

Ma questo è un altro discorso e oltre ad unirci al dolore che ha colpito un popolo intero, possiamo fare purtroppo ben poco. Il discorso, adesso, è un altro. Il passaggio di Zaniolo al Galatasaray con le visite mediche che sarebbero già state programmate e con la Roma che si ritrova senza un elemento che era stato inserito nella lista UEFA. La domanda adesso, che sorge spontanea, è questa: possono i giallorossi iscrivere un altro giocatore al posto di Zaniolo? La risposta la dà il regolamento.

Zaniolo al Galatasaray, Solbakken ancora fuori

Si è pensato ovviamente a Solbakken, l’acquisto che la Roma ha piazzato a parametro zero nel corso del mese di gennaio che è rimasto fuori dalla lista. Non sarà possibile inserirlo, il regolamento parla chiaro e recita questo: “A partire dagli spareggi della fase a eliminazione diretta, un club può iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori idonei per le restanti partite della competizione in corso. Tale registrazione deve essere completata entro il 2 febbraio 2023 (24:00 CET). Tale termine non può essere prorogato”.

Insomma, nessuna possibilità per il norvegese di entrare a far parte del gruppo che nelle prossime settimane tornerà in campo nel mezzo della settimana con le partite europee. La Roma affronterà il Salisburgo uscito fuori dalla Champions League in un doppio confronto assai importante e che potrebbe regalare gli ottavi di finale della manifestazione continentale. E lo dovrà fare senza il norvegese che, comunque, non è che è tanto visto da Mourinho.