Zaniolo al Galatasaray, distanza minima con la Roma: le ultime

La trattativa che dovrebbe portare Nicolò Zaniolo al Galatasaray sembra essere in dirittura d’arrivo, la distanza con la Roma è ormai minima

Si avvicina sempre più l’addio di Nicolò Zaniolo. Nessuno si sarebbe mai aspettato che il numero 22 avesse chiesto la cessione, eppure è esattamente così che si è aperto il mercato di gennaio per la Roma.

Doveva essere una finestra di calciomercato “tranquilla” per Tiago Pinto, il cui compito sarebbe dovuto essere principalmente quello di sfoltire la rosa, vendendo i calciatori ritenuti in esubero dal mister, ma Zaniolo ha rivoluzionato i piani del general manager.

Sul ragazzo c’era forte l’interesse del Milan, con il quale aveva già un accordo per il trasferimento, tuttavia i rossoneri non hanno fatto i conti con una situazione economica molto delicata, che non gli ha consentito di portare a termine la trattativa.

L’unica squadra che ha presentato alla Roma un’offerta congrua è stata il Bournemouth, con quasi 30 milioni e una percentuale sulla futura rivendita, tuttavia il calciatore in un primo momento ha rifiutato la corte inglese, salvo poi accettare quando era troppo tardi.

La Roma si è sentita danneggiata da questo rifiuto, tanto che ha comunicato al calciatore che sarebbe stato fuori dal progetto tecnico e che per il suo cartellino la richiesta di 30 milioni non si sarebbe abbassata.

Forse è stato proprio questo pugno duro che l’hanno convinto ad accettare l’offerta del Galatasaray, con ingaggio inferiore rispetto a quello inglese. Per il suo passaggio in Turchia siamo ormai ai dettagli.

Zaniolo al Galatasaray, parti sempre più vicine: le ultime

La trattativa tra la Roma ed il Galatasaray è a un punto di svolta. Il calciatore infatti ha ormai scelto la destinazione e la differenza tra la richiesta della Roma e l’offerta turca è di pochi milioni.

Si parla appunto di un’offerta intorno ai 22 milioni, la Roma vorrebbe chiudere a 24, provando ad inserire una clausola sulla futura rivendita.

A rallentare la trattativa però ci ha pensato il tragico terremoto che ha provocato migliaia di vittime in Turchia e che ha portato allo stop ufficiale di tutte le manifestazioni sportive. Una vera tragedia che però dovrebbe rimandare solo di qualche ora un trasferimento ormai praticamente certo.

Dopo un periodo di assenza il calciatore era tornato a pubblicare uno scatto sui social in cui appariva sorridente ed in forma smagliante. La foto è poi stata rimossa, probabilmente su consiglio del suo entourage.