Calciomercato Roma, Marotta senza difesa: Conte inguaia Pinto

Calciomercato Roma, Marotta senza difesa: non solo Skriniar, così Antonio Conte inguaia anche il general manager Tiago Pinto.

La sessione invernale di calciomercato non è stata affatto semplice neanche per l’Inter. Vani sono stati i tentativi di convincere il capitano Milan Skriniar a rinnovare, e di rifiutare l’offerta del Psg, che offriva un contratto faraonico per il difensore.

A fare la differenza non è stato solo lo stipendio più alto, bensì un cospicuo bonus alla firma diventato ormai un’usanza per i grandi club che prelevano calciatori senza pagare il cartellino. L’esempio più concreto è David Alaba, che dal Bayern passò al Real Madrid che gli garantì un bonus alla firma di oltre 20 milioni.

In difesa però l’unico partente per l’Inter non è solo lo slovacco, anche De Vrij non dovrebbe rinnovare, anche se non è chiara ancora la destinazione dell’olandese. Come se non bastasse, secondo quanto dichiarato nel corso di una trasmissione radiofonica in onda su TeamTalk il Tottenham sarebbe ancora intenzionato a puntare su Bastoni.

Antonio Conte non è ancora sicuro di restare al timone degli Spurs, e per restare ha chiesto come rinforzo in difesa proprio l’interista.

In estate era stato respinto l’assalto al difensore italiano, per il quale l’Inter chiedeva oltre 50 milioni di sterline, tuttavia con un anno in meno sul contratto ed una situazione economica non certo delle migliori l’Inter potrebbe pensare di lasciar partire Bastoni. Questo avrebbe delle conseguenze non indifferenti anche sul mercato della Roma, ecco il motivo.

Calciomercato Roma, l’Inter senza difesa: Conte inguaia Pinto

In estate nella Milano neroazzurra avremo dunque gli addii di Milan Skriniar e Stefan De Vrij, entrambi in scadenza di contratto, e con Bastoni che rischia di finire al Tottenham la squadra di Simone Inzaghi si ritroverebbe senza 3 dei suoi migliori difensori centrali.

Questo potrebbe portare l’Inter ad intensificare i contatti per il difensore inglese della Roma Chris Smalling. Anche lui come Skriniar è in scadenza di contratto e le voci sul rinnovo sono ancora contrastanti.

Filtra ottimismo sul fatto che Smalling possa continuare a vestire la maglia giallorossa, tuttavia non è da escludere un rilancio proprio dei nerazzurri, che dovendo fare i conti con tutti questi addii potrebbero trovare una soluzione a basso costo per ricominciare a ricostruire il reparto.

Se così fosse Tiago Pinto sarebbe chiamato ancora una volta a fare gli straordinari, prima cercando di convincere il difensore inglese a non lasciare la capitale, ma nel caso si arrivasse all’addio non sarebbe affatto semplice rimpiazzare un giocatore della caratura di Smalling.