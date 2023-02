Addio Mourinho e ritorno al Chelsea: “Non vede l’ora”

Calciomercato Roma, non c’è due senza tre: arriva l’annuncio sul futuro di Mourinho che fa chiarezza circa la non poco discussa questione.

I giallorossi sanno di vantare sulla propria panchina uno dei mister più iconici ed emblematici della storia di questo sport, distintosi da sempre per nobilissime vittorie e per un modus operandi che lo ha sempre contraddistinto e differenziato dai suoi colleghi, anche e soprattutto da un punto di vista mediatico.

Non è un caso, come ricorderete, che il suo annuncio riuscì a smuovere e far sussultare una Capitale intera, oltre che a rappresentare una bomba dalla eco mediatica raggiungente il globo tutto. Una scelta fin qui azzeccata da parte di un club come quello dei Friedkin, arrivati a Roma per crescere e catalizzare un progetto finalizzato al risveglio del ‘gigante dormiente’, al netto di defezioni e paletti UEFA che devono essere necessariamente considerati per non superare il perimetro che separa la realtà dalle fantasie.

Ne sa qualcosa lo stesso Mourinho, messosi in gioco e discussione dopo l’esperienza non felicissima al Tottenham, in seguito alla quale ha sposato una causa certamente non semplice, dicendo sì ad un progetto che sin dal primo momento presentava le sfumature dell’impresa. Fin qui i risultati sono dalla parte di José, al netto di qualche passo falso che non cancella quanto di buono costruito in meno di due anni giallorossi.

Calciomercato Roma, Mourinho e il possibile ritorno al Chelsea: “Vero al 100%”

L’importanza e la centralità del tecnico sono fuori discussione e questo aiuta certamente a spiegare i non pochi timori diffusisi all’ombra del Colosseo nel corso di questi ultimi mesi. Mourinho è certamente un valore aggiunto e una città intera ha palesato una fiducia quasi cieca nei suoi confronti, anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Le critiche non sono certamente mancate ma la risposta pressoché unisona di speranza in un rifiuto da parte di José alle avances di Brasile e Portogallo sono un chiaro segnale della posizione e lo status da lui vantato a Roma. Il futuro, ad oggi, non può comunque prescindere da quanto accadrà nei prossimi mesi, soprattutto sul fronte di un rapporto con la società che resta felice ma che merita comunque approfondimenti e dialoghi, più o meno esplicitamente richiamati nella conferenza alla vigilia di Napoli-Roma.

Proprio sul fronte legato al futuro di José, non deve sfuggire quanto dichiarato a GiveMeSport dal giornalista molto vicino all’ambiente del Chelsea, Simon Philips. A pochi giorni di distanza dalla rivelazione post Empoli circa la recente possibilità di lasciare la Roma a dicembre, Philips ha così parlato della possibilità di vedere Mourinho tornare per la terza volta a Londra. Di tale scenario si era detto anche nelle scorse settimane, soprattutto alla luce della delicata posizione di mister Potter.

“È vero, l’ho sentito mesi fa e l’ho segnalato sul mio sito perché mi è stato detto che Mourinho ha contattato alcuni dei potenziali acquirenti del Chelsea quando il club è stato messo in vendita per la prima volta. Lo ha fatto tramite Jorge Mendes, ovviamente, l’agente che ha buoni contatti con Mourinho e il Chelsea. Ha detto ‘Voglio tornare al club, se stai pensando a un nuovo allenatore, voglio tornare per un terzo periodo’, quindi Mourinho non vede l’ora di tornare al Chelsea, è vero al 100%“