Juventus, ritorno al futuro Allegri-Conte: ci sono già i numeri

Juventus-Allegri, addio a fine stagione e Conte decisivo: è già successo una volta.

Quello vissuto dai bianconeri non è certamente un momento felicissimo, alla luce delle plurime difficoltà incontrate dalla squadra di Allegri sul terreno di gioco e non solo. La primissima parte di campionato per Vlahovic e colleghi era stata contraddistinta da numerose battute di arresto durante il percorso, molte delle quali imputabili anche ad una serie di infortuni rimediati da elementi cardine della squadra.

Non erano però bastati questi ultimi a giustificare clamorose debacle, quali quella in casa del Monza (ripetuta circa due settimane fa anche davanti al proprio pubblico) o la cocente quanto inattesa eliminazione dalla Champions League, in un girone tutt’altro che difficilissimo e contraddistinto dalle figure non degne del nome di questa squadra contro Maccabi Tel-Aviv o Benfica.

Ciononostante, la squadra ha comunque palesato sempre grande compattezza e unione di intenti, grazie anche alle qualità di un mister che, seppur sovente preso di mira per la propria visione di intendere il calcio e proporre gioco, non ha mai perso quelle innate doti di gestore di uomini che lo hanno sempre reso un grande leader all’interno dello spogliatoio, anche in momenti delicatissimi.

Conte-Out e Allegri-In: lo scenario in casa Tottenham che tocca anche il mondo Juventus

Come ormai tristemente noto per i tifosi della Vecchia Signora e, più in generale, per il momento calcistico del nostro Paese, la Juventus è però attualmente anche alle prese con un’altra questione di importanza tutt’altro che snobbabile. Ci riferiamo chiaramente alle inchieste sulle passate plusvalenze, fin qui costate alla squadra quindici punti di penalizzazione.

Novità e cambiamenti sono certamente previsti per il prossimo futuro, con ingerenze di tale scenario anche sui prossimi programmi del club, reduce in questi mesi da diversi cambiamenti endogeni. Su tale fronte, dunque, non sfugga anche un dato emerso dal noto e affidabile browser di scommesse sportive, dal quale sembra emergere una possibilità non poco interessante.

Stando a quanto si legge, infatti, tra i possibili candidati alla panchina del Tottenham per il dopo Conte figura anche il nome di Massimiliano Allegri. Il leccese ex Juventus non è ancora sicuro di rinnovare e restare, alla luce di risultati e posizioni del club che risulteranno fondamentali per determinarne il futuro. In caso di addio, insieme a nomi del calibro di Pochettino o Tuchel, figura proprio Max, un approdo del quale nel Nord di Londra è quotato a 6/1. ‘Tradotto” nel sistema numerico del nostro Paese, tale dato corrisponde alla vittoria di sette volta l’importo scommesso.