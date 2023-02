Stadio della Roma, Gualtieri oggi scende in campo: appuntamento fissato

Stadio della Roma, via libera di Gualtieri, che annuncerà la sua decisione pomeriggio in una conferenza stampa. Hanno vinto i Friedkin

Lo Stadio della Roma prende forma. E tutti gli incastri stanno andando nella giusta direzione. Il progetto tanto voluto dai Friedkin, che porterebbe degli introiti importanti alla società giallorossa nei prossimi anni, introiti che potrebbero ovviamente anche essere investiti sul mercato, inizia veramente a diventare qualcosa di reale.

Il motivo è presto spiegato: oggi, alle 14, nella Sala delle Bandiere del Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme all’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia illustreranno la delibera con cui la Giunta dichiarerà il pubblico interesse per il progetto relativo al nuovo stadio giallorosso che dovrebbe sorgere a Pietralata. Un passaggio questo fondamentale per avviare davvero l’iter.

Stadio della Roma, via libera al progetto

Alla conferenza stampa interverrà anche il Ceo della società giallorossa Pietro Berardi. E, come detto, questo è un passaggio fondamentale all’avvio di tutte le altre pratiche. Senza questo, la Roma, non avrebbe potuto portare avanti la questione stadio, ma il pubblico interesse c’è, e le sensazioni erano positive sin da subito, e adesso la questione potrebbe subire un’accelerazione quasi decisiva.

Nonostante quelle che sono state delle proteste di diverse associazioni di quartiere che evidentemente non vogliono lo stadio, l’iter del Comune e anche il progetto giallorosso vanno avanti. Una vittoria per i Friedkin, che hanno legato anche il loro futuro nella Capitale alla possibilità di costruire un impianto di proprietà, da vivere ogni girono, e che può portare decisamente degli utili alle casse giallorosse che al momento richiedono ossigeno. E questo ossigeno, tra pochi anni, si parla del 2027 come chiusura dei lavori, potrebbe arrivare dallo stadio di Pietralata. Ormai tutti sembra essere incanalato.