Calciomercato Inter, addio Simone Inzaghi: già incontrato il sostituto

Ribaltone in Serie A: il futuro di Inzaghi è in bilico. L’Inter durante la pausa per il Mondiale ha incontrato il grande ex

Il ribaltone in panchina è possibile? Forse sì. Tanto possibile che l’Inter, durante il Mondiale, avrebbe già contattato il grande ex che potrebbe salutare il suo attuale club un anno prima della sua naturale scadenza di contratto. Soprattutto se non riuscisse a centrare, come minimo, la qualificazione alla prossima Champions League.

La bomba la lanciano dalla Spagna, cercando di fare un poco di chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro di Simeone. Il Cholo è nel momento di maggiore difficoltà da quando siede sulla panchina dell’Atletico Madrid, fuori dalla lotta per la Liga, fuori ai gironi dalla Coppa dei Campioni, e con in gioco anche la qualificazione per quella della prossima annata. Insomma, il momento è nero nonostante Simeone sia blindato da un contratto ultramilionario che scade il 30 giugno del 2024. Un contratto che però non lo mette a rischio da quello che potrebbe un clamoroso ribaltone alla fine della stagione. Se non riuscisse a finire tra i primi quattro l’esonero sarebbe una logica conseguenza.

Ribaltone in Serie A, l’Inter ha incontrato Simeone

Ma per il futuro di problemi il Cholo non ne dovrebbe avere, il lavoro lo troverà. E lo potrebbe ritrovare in Italia, visto che secondo quanto scritto a todofichajes.com l’Inter, sfruttando la sosta per il Mondiale, avrebbe incontrato il tecnico per iniziare a capire se ci sono delle possibilità per unirsi il prossimo anno.

Nonostante Inzaghi abbia vinto la Supercoppa, e conquistato la semifinale di Coppa Italia, sono troppi i punti di distacco dal Napoli, in questo momento, per pensare a quello che potrebbe essere un clamoroso ribaltone in testa alla Serie A. Ecco perché l’ex tecnico della Lazio non può rimanere tranquilli e in alcuni momenti si è parlato anche con una certa insistenza del suo futuro. Un futuro ancora tutto da scrivere con l’Inter che si starebbe guardando intorno, contattando e incontrando quello che è stato un pilastro del centrocampo nerazzurro. Simeone, inoltre, non ha mai nascosto la voglia, prima o poi, di allenare la squadra nerazzurra, e magari la prossima estate il matrimonio si potrebbe fare. Gli approcci ci sono stati.