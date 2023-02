Calciomercato Roma e Juve, blitz di Simeone: nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, l’irruzione di Simeone può aggiungere un’altra puntata ad una vera e propria telenovela. Cosa sta succedendo.

La sessione invernale di calciomercato da pochi giorni ha chiuso ufficialmente i battenti, con la Roma che però ha definito la cessione di Zaniolo al Galatasaray. Intanto Tiago Pinto sta già guardando ai possibili sviluppi in entrata ed in vista di un’estate che si preannuncia assolutamente bollente.

Sono diverse le zone del campo che il GM della Roma vuole puntellare. In quest’ottica le corsie esterne ricoprono un ruolo di nevralgica importanza, ma gli incastri da sistemare sono svariati. Il caso Karsdorp, ad esempio, sembra essere definitivamente rientrato, ma nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante nei prossimi mesi la sensazione è che la cessione dell’olandese possa essere perfezionata. Ma non solo. Importanti avvicendamenti potrebbero materializzarsi anche sulla corsia mancina, con Pinto che non a caso sta scandagliando il terreno alla ricerca di opzioni intriganti a costi relativamente ridotti.

Calciomercato Roma, l’Atletico piomba su Bensebaini

Uno dei nomi finiti sulla lista dei giallorossi è quello di Bensebaini, per il quale però la concorrenza è ancora piuttosto folta. Il laterale sinistro in forza al Borussia Mönchengladbach è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023 che salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato. L’algerino ha calamitato le attenzioni di diversi estimatori in patria e non solo. Per il terzino mancino hanno effettuato dei sondaggi esplorativi il Borussia Dortmund ma anche diversi club italiani. Oltre alla Roma, infatti, anche Juve ed Inter monitorano con interesse l’evolvere dello scenario.

Stando a quanto riferito da “El Mundo Deportivo“, però, nelle ultime ore anche l’Atletico Madrid si sarebbe aggiunta alla lista di pretendenti al terzino mancino, che rappresenta inevitabilmente una ghiotta opportunità in quanto in scadenza di contratto. Profilo dal respiro internazionale, Bensebaini sarà sicuramente conteso da diversi club nel corso delle prossime settimane. Staremo a vedere se la Roma riuscirà a ritagliarsi un ruolo importante.