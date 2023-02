Calciomercato Roma, ultimatum a Modric: assist dalla Croazia

La Roma torna a sognare l’arrivo di Modric, al quale nelle scorse ore è stato un vero e proprio ultimatum. Che assist per Pinto.

La Roma, al fine di tenersi stretto José Mourinho e convincerlo a restare, dovrà operare in maniera concreta nel corso della sessione estiva. A gennaio il club ha provveduto ad ingaggiare Ola Solbakken e Diego Llorente: nomi utili a consolidare la rosa, ma non sufficienti per far tornare il buonumore al portoghese che sogna elementi del calibro di Luka Modric.

L’allenatore, in occasione del prossimo meeting, chiederà ai meeting di rinforzare il gruppo a disposizione acquistando elementi già pronti per esibirsi nei palcoscenici più importanti sia in Italia che in Europa. Un nome molto gradito dalla dirigenza, ad esempio, è quello di Davide Frattesi diventato, a forza di reti e prestazioni convincenti, una delle principali colonne portanti del Sassuolo nonché uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico nazionale.

I contatti con i neroverdi sono scattati da ormai diversi mesi ma fin qui le parti non sono mai riuscite a trovare un principio d’intesa. I neroverdi, infatti, hanno fatto sapere di volere almeno 30 milioni per far partire il centrocampista autore di 5 reti in 21 apparizioni in Serie A. Le interlocuzioni proseguiranno con Frattesi che, dal canto suo, spinge per tornare nel club in cui è cresciuto. Mourinho, come detto, ha invece invocato l’arrivo di Modric.

Roma, Pinto segue Modric: pista ancora aperta

Il contratto che lega il calciatore al Real Madrid scade al termine della stagione. Il rinnovo sembrava una questione di dettagli. Un affare praticamente definito, in attesa soltanto di essere ufficializzato. La strada che porta alla fumata bianca, dopo l’ultimo faccia a faccia avuto con Carlo Ancelotti, si è però complicata all’improvviso.

I Blancos, stando a quanto riportato dal portale ‘Onefootball’, avrebbero chiesto al croato di dire addio alla Nazionale. Una condizione, questa, ritenuta essenziale per finalizzare il discorso riguardante il prolungamento. Ora la palla sta a Modric, reduce da un ottimo Mondiale ed intenzionato a dare ancora il suo contributo alla causa del proprio Paese. Il classe 1985, di recente, ha spiegato di voler essere presente alle finali di Nations League in programma dal 14 al 18 giugno e di non volersi ancora ritirare. La permanenza alla Casa Blanca di Modric è quindi appesa ad un filo. La Roma è alla finestra: Modric rappresenterebbe un colpo eccellente capace, al tempo stesso, di tranquillizzare Mourinho e aumentare ancora di più l’entusiasmo della piazza. Tutto dipenderà dalla volontà del centrocampista. Una sua risposta è attesa a breve.