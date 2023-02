Mourinho tra rinnovo e addio: faccia a faccia fissato

Mourinho-Friedkin, appuntamento fissato: c’è la data del faccia a faccia tra il tecnico e la proprietà. Si parlerà del futuro

L’addio di Zaniolo ha messo malumore a Mourinho, che adesso si ritrova con un uomo in meno in attacco visto che sì è arrivato Solbakken, ma è anche partito Shomurodov. Qualcosa, quindi, sotto l’aspetto numerico alla Roma manca. E questo lo sappiamo. E anche Mourinho ha fatto capire che con questa rosa riuscire a centrare un posto in Champions Leagure sarebbe qualcosa di straordinario.

Evidente, però, che in questo modo non la pensino Pinto e i Friedkin, che hanno fatto capire a più riprese di essere convinti di avere messo nelle mani dello Special One una squadra competitiva. Certo, la penalizzazione alla Juventus ha aiutato. Ma forse un poco di ragione il portoghese ce l’ha, soprattutto perché ancora Solbakken non è pronto. E chissà quando giocherà, visto che Mourinho dopo la gara contro l’Empoli ha risposto a modo.

Secondo Leggo lo Special One non ha gradito le ultime mosse societarie sul mercato e soprattutto la questione Zaniolo. E inoltre, almeno per ora, la proprietà non ha chiamato Mourinho forte di quel contratto fino al 2024 che lega il portoghese ai colori giallorossi. Ma le scaramucce cominciano ad esserci, tant’è che sarebbe previsto un faccia a faccia tra il club e il tecnico.

Il summit dovrebbe avvenire prima della gara contro il Salisburgo di Europa League in programma giovedì prossimo all’Olimpico. Un incontro dove ognuno metterà a conoscenza dell’altro la propria idea, dove Mourinho spiegherà le sue motivazioni da un lato e i Friedkin risponderanno dall’altro. Ci sarà quasi sicuramente anche Pinto. Insomma, un modo per mettere le cose in chiaro. Un modo per cercare di rendere di nuovo sereno l’ambiente.