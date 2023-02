Calciomercato Roma, addio Zaniolo: cresce il malumore di Mourinho

Calciomercato Roma, addio Zaniolo: il fatto di non poterlo sostituire fa crescere il malumore di Mourinho dentro i giallorossi

Da ieri Zaniolo è in Turchia e oggi ovviamente ci sarà l’annuncio ufficiale del suo passaggio al Galatasaray. La Roma, alla fine, è riuscita nel proprio intento, quello di cedere il giocatore senza rischiare di sminuire ancora di più il valore del cartellino visto che nei prossimi sei mesi avrebbe fatto panchina dopo la decisione dei Friedkin di escluderlo dal progetto tecnico.

Tutto è bene ciò che finisce bene. Almeno questo potrebbe essere il pensiero della società. Un po’ diverso quello di Mourinho, che si ritrova con un attaccante in meno in rosa rispetto a dicembre. E con un organico così corto e con lo Special One che pensa che arrivare in Champions in questo modo sarebbe un miracolo, starebbe crescendo anche il malumore del tecnico portoghese dentro la Roma. Almeno questo scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Calciomercato Roma, cresce il malumore di Mourinho

Il problema, in questo caso, sta nel non avere avuto la possibilità di sostituire Zaniolo , che ha rifiutato il Bournemouth a mercato aperto, e che adesso invece ha accettato la Turchia. Mourinho questa cosa non l’avrebbe presa bene e adesso si ritrova con un attacco che può contare su Dybala, Abraham, Belotti e Volpato. All’occorrenza anche El Shaarawy potrebbe tornare a giocare più avanti. Mentre Solbakken ancora non è pronto e il campo non lo vedrà molto presto.

Insomma, questa sarebbe la situazione adesso in casa Roma. Una squadra che è in piena corsa per la Champions League anche se sarà difficile riuscire a rimanerci dentro. Adesso riparte anche l’Europa League col doppio impegno contro il Salisburgo e forse un attaccante in più serviva. A meno che non si decida di prendere qualcuno tra gli svincolati e quel qualcuno potrebbe anche essere Isco che si è offerto a Pinto.