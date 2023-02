Calciomercato Roma, erede Zaniolo: lo porta subito Mendes

Calciomercato Roma, Zaniolo oggi dovrebbe volare in Turchia per unirsi al Galatasaray: l’erede lo porta subito Mendes

Ieri vi abbiamo raccontato un fatto: l’erede di Zaniolo, a Trigoria, potrebbe arrivare già nelle prossime ore nonostante il mercato sia chiuso. Ma non per quanto riguardagli svincolati, quelli, anche adesso, si possono tesserare. E ce n’è uno di lusso, uno già accostato ai giallorossi diverse volte, ma che questa volta potrebbe davvero prendere la via della Capitale.

Se le informazioni che sono arrivate nella giornata di ieri davano un Pinto sicuro di rifiutare Isco, l’ex Real Madrid e Siviglia che adesso è senza squadra, quelle che arrivano oggi e che sono riportate dal Corriere della Sera, parlano di un affare che si potrebbe fare. Un affare che potrebbe prendere forma nelle prossime ore e che potrebbe regalare a Mourinho l’erede di Zaniolo che nella giornata di oggi dovrebbe prendere il volo verso la Turchia, direzione Istanbul, per vestire la maglia del Galatasaray.

Calciomercato Roma, la trattativa per Isco potrebbe decollare

Isco, nello scorso mese di gennaio, aveva già sostenuto e superato le visite mediche con l’Union Berlino: ma poi, secondo la stampa tedesca, l’operazione era saltata per un’ulteriore richiesta di un bonus da 1,5 milioni di euro non è stata accettata. Isco quindi è rimasto di nuovo a piedi e si sarebbe offerto alla Roma per questa seconda parte di stagione.

Il problema potrebbe sorgere nella richiesta d’ingaggio: il fantasista spagnolo, quando giocava agli ordini di Monchi al Siviglia, aveva un netto di 1 milione di euro all’anno più bonus molto facili da raggiungere che gli garantivano 5 milioni a stagione. Una cifra che è evidente la Roma non vuole spendere. Ma davanti ad una richiesta diversa allora le cose potrebbero cambiare con il Corriere che sottolinea che l’operazione potrebbe decollare. Un’operazione gestiva ovviamente da Jorge Mendes, agente dello spagnolo.