Calciomercato Roma, tentazione a zero per il dopo Zaniolo: assist dalla Premier

Calciomercato Roma, sono ore caldissime per chiudere l’operazione Zaniolo con il Galatasaray. In caso di firma spunta la tentazione a parametro zero

Non è ancora chiusa la pista che porterebbe all’addio a Nicolò Zaniolo in casa Roma. Il numero 22 giallorosso può approdare alla corte del Galatasaray, che sta lavorando per chiudere l’operazione nelle prossime ore. In caso di fumata bianca, con il calciomercato turco che chiude l’8 febbraio, potrebbe tornare di moda un profilo a parametro zero per José Mourinho. E spunta anche l’assist dalla Premier League.

Sono ore decisive per l’addio a Nicolò Zaniolo, vicino alla firma con il Galatasaray. Si lavora per limare la distanza tra domanda ed offerta, ma l’asse Roma-Istanbul è caldissimo per il futuro del numero 22. Il calciomercato in Turchia chiude l’8 febbraio e la soluzione che accontenti tutte le parti sembra sempre più vicina. In caso di firma del calciatore ex Inter, che al Galatasaray troverebbe diverse vecchie conoscenze in Serie A, potrebbe aprire le porte ad un ritorno di fiamma a sorpresa in casa Roma. C’è la tentazione a parametro zero per José Mourinho, pronto a scontrarsi con la Juventus di Allegri. E spunta anche un indizio dalla Premier League.

Calciomercato Roma, tentazione Isco a parametro zero: via libera dall’Inghilterra

C’è un nome che potrebbe tornare di moda negli uffici giallorossi, quello del centrocampista spagnolo Isco. L’ex Real Madrid, dopo la rescissione con il Siviglia di Monchi, era ad un passo dalla firma con l’Union Berlino. Firma non arrivata all’ultimo minuto, con la fumata nera a sorpresa in Bundesliga.

Il calciatore spagnolo è ancora nella lista degli svincolati, ed il suo profilo potrebbe tornare di stretta attualità in casa Roma in caso di addio a Zaniolo. Sulle sue tracce era stata segnalata anche la Juventus, ma la squadra bianconera non è l’unica ipotesi per Isco. In Premier League c’è la pista Everton, ma a tal proposito spunta il verdetto del giornalista Paul Brown, che così ha commentato la pista Isco ai microfoni di Givemesport: “Non riesco a vedere come un giocatore come Isco possa adattarsi all’Everton sotto Sean Dyche. Non è affatto un giocatore tipo per Dyche.”