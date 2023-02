Dybala-Lukaku, l’ha detto davvero

Roma, rimpianto Dybala e Lukaku determinante. Arriva l’annuncio sul 21 di Mourinho e non solo.

Ripercorrere le tappe del calciomercato estivo significherebbe certamente anche ricordare i tanti momenti che hanno toccato il nuovo numero 21 della Roma, Paulo Dybala. Il suo futuro, per gran parte dell’estate, oscillava tra il quasi sicuro approdo all’Inter e l’incertezza per un procrastinamento dei tempi che preoccupava il mondo nerazzurro e non solo.

Come ricorderete, le stesse vicende precedenti la posizione della Juventus prima di ponderare la scelta di non rinnovargli il contratto furono contraddistinte da non massima chiarezza. Fino a ottobre 2021, sembrava esserci la quasi certezza che Paulo sarebbe rimasto a Torino, prima che il prolungarsi dei tempi e l’incrinatura dei rapporti con l’allora club di Agnelli portassero ad una separazione tra le due strade.

Questo con il benestare di tutti, comprese le non poche interessate che si erano fiondate sulle sue tracce per non perdere quella che figurava essere la succulentissima occasione di ingaggiare a costo zero uno degli elementi più qualitativi e talentuosi del nostro campionato.

Rimpianto Dybala e speranza Lukaku: arriva l’annuncio

Dybala ha rappresentato per buona parte dell’estate croce e delizia dei tifosi italiani, con una Torino bianconera che sperava di non veder lui indossare i colori dei sportivamente odiati interisti, al contempo anelanti ovviamente ad una ricongiunzione tra Paulo e il suo mentore, Beppe Marotta.

Come tante altre vicende di mercato ci hanno insegnato, le sorprese sono però sempre dietro l’angolo e quello che sembrava essere un certo approdo di Dybala alla corte di Inzaghi è divenuto mero rimpianto e rammarico per la piazza. Certo, va detto che i motivi sono da ricercarsi soprattutto nella preferenza data dalla società all’operazione Lukaku, non appena sia stata intravista la possibilità di riportare il belga in Lombardia a condizioni a dir poco vantaggiose.

Brava e tempestiva, in quei momenti, la Roma di Pinto e Mourinho, subentrata e inseritasi in un discorso che ha continuato a toccare e abbracciare anche altri club. Alla fine, per la contentezza e felicità di una piazza che sta ricevendo dall’argentino tutto l’amore sciorinato lui sin dal primo momento, Paulo ha sposato la causa giallorossa.

Su tale vicenda si è espresso a Tv Play di Calciomercato.it Fabrizio Biasin, presentando la Joya come un vero e proprio rimpianto. “L’importante per l’Inter è che Lukaku possa svegliarsi e far bene. C’è ancora tempo per farlo e salvare la stagione. Dybala è un rimpianto“.