Calciomercato Roma, addio Spinazzola e scambio con l’Inter

Calciomercato Roma, scambio con l’Inter per il lieto fine che accontenta tutti. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Superata la fase in cui il nome di Zaniolo ha rappresentato uno dei maggiormente discussi, non si è comunque ancora fuori contesto per parlare di mercato e analizzare quelli che potrebbero essere i futuri scenari inerenti il mondo giallorosso, consapevole di essere atteso da un periodo che potrebbe essere non poco ricco di novità.

Con l’approdo di Nicolò in Turchia si conclude una campagna acquisti invernale contraddistinta dalla finalità di puntellare la rosa, oltre che allontanare elementi e problematiche da una ‘famiglia’ che, eccezion fatta per il passo falso in Coppa Italia, ha fin qui palesato un buono stato di salute. Tornando ai discorsi relativi al futuro, pleonastico risulta il sottolineare come molte scelte di Pinto e colleghi dipenderanno anche da ciò che potrà essere raccolto nei prossimi mesi, durante i quali Pellegrini e colleghi dovranno essere bravi a non perdere di vista gli obiettivi fissati a inizio stagione.

Calciomercato Roma, intreccio con Gosens e non solo: il futuro di Spinazzola accontenta tutti

Dopo di che, anche in base a piazzamenti e risultati, si deciderà in che modo intervenire, sempre nel pieno rispetto dell’osmosi imposta dalla Uefa ai Friedkin e, più in generale, di una concretezza che ha permesso in questo biennio di vedere la squadra crescere e migliorarsi, al netto di limiti e defezioni.

Proprio su quelle che potrebbero essere le prossime operazioni della dirigenza, non sfugga quanto riferito da Calciomercatonews.com, relativo ad un possibile scambio con l’Inter destinato potenzialmente ad accontentare tutte la parti in causa. Ci riferiamo all’addio di Leonardo Spinazzola, mai in grado di ritornare ai livelli pre-infortunio e fin qui reduce da una serie di reiterati stop che non ne hanno aiutato certamente la ‘rinascita’.

Ciononostante, l’ex Juventus continua a rappresentare un nome importante che ingolosisce l’Inter di Inzaghi, consapevole di dover affrontare plurimi discorsi soprattutto sulle corsie. Spinazzola rappresenterebbe un gradito rinforzo, anche alla luce di un Robin Gosens relegato tra i subentranti e finito nel mirino anche della stessa Roma.

Lo status del giocatore e le numerose avances dalla Bundes non facilitano certamente la riuscita di un eventuale approdo dell’ex Atalanta ma la suddetta fonte evidenzia come la pedina Karsdorp potrebbe rientrare perfettamente in un gioco di “Do ut des” che accontenterebbe tutte le componenti in questione. Mourinho e Inzaghi su tutti.