Calciomercato Roma, arriva il comunicato ufficiale sulla cessione di Nicolò Zaniolo.

Si è detto e scritto tanto in questi giorni del 22 di Mourinho, quasi improvvisamente divenuto un peso per Mourinho e la squadra. Abbiamo già scritto e detto tanto di quanto accaduto nel corso di queste ultime settimane, contraddistinte dalla necessità di trovare una soluzione per un giocatore che, come riconosciuto dallo stesso tecnico, aveva comunicato di non voler più indossare la maglia giallorossa.

Dopo le offerte rifiutate dalla Premier e un’attesa non proprio breve, è finalmente arrivata l’ufficialità circa il suo approdo al Galatasaray, come annunciato tramite comunicato ufficiale dalla società capitolina. Queste le parole con le quali il club ha salutato quel ragazzino giunto all’ombra del Colosseo nel 2018 e adesso prossimo rinforzo per la squadra turca.

“L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Nicolò Zaniolo. L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo. Zaniolo è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa”.

Calciomercato Roma, addio Zaniolo e il saluto ai tifosi: reazioni contrastanti

Queste invece le parole del giocatore sui propri canali social, dove ha condiviso un video con diverse immagini di Roma, condito da una didascalia dal sapore di commiato e non solo.

“Sono arrivato da te che mi hai accolto come se fossi a casa. Mi hai fatto crescere, mi hai dato una chance che ho provato a cogliere con tutto me stesso, onorando sempre la storia che rappresenti, combattendo per i tuoi colori, sudando per la maglia ogni volta che l’ho indossata.

Questo viaggio è fatto di emozioni uniche che custodirò per sempre, come quel 25 maggio dell’anno scorso, quel gol, quella coppa…tutta nostra. Se ne sono dette tante, fin troppe, ma ora che siamo giunti ai saluti sono io a volerti dire una cosaÈ stato un onore.Eternamente Grato“.

Immediate e contrastanti le reazioni dei tifosi. “Ci credevo tanto ma mi hai deluso, andando via. Il 25 maggio resterà un ricordo indelebile per ognuno di noi”. “Eternamente piccolo”. “Hai fatto tutto da solo, mettendoti contro tutti. Ti abbiamo aspettato tanto e siamo stati ricambiati così”. “Io, purtroppo, ti amerò per sempre. Buona fortuna Nicolò”. “Addio Zaniolo, non ti dimenticherò ma mi hai deluso”. “Chi per la maglia ha lottato, non verrà dimenticato. Grazie Nicolò”. “Poteva finire meglio ma è stato un piacere. I giocatori sono di passaggio“. “Buona fortuna e buon viaggio“.