Calciomercato Roma, tentazione MLS: l’Inter alza il pressing

Calciomercato Roma, l’Inter pronta ad alzare il pressing. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

Chris Smalling ha sul piatto l’offerta della Roma. Un biennale a cifre ridotte oppure un altro anno di contratto alle stesse che prende adesso. Pinto la sua mossa l’ha fatta e adesso aspetta la decisione del difensore inglese che, dopo la gara contro l’Empoli, si è “guadagnato” automaticamente quel rinnovo che c’era sul suo contratto.

Ma le sue prestazioni degli ultimi anni non sono passate inosservate. E questo lo sappiamo benissimo visto che l’Inter da un pezzo ci ha messo gli occhi addosso. E secondo TuttoSport questa mattina in edicola i nerazzurri sarebbero pronti ad alzare il pressing sul giocatore. Non perché è partito Skriniar, ma perché potrebbe decidere di lasciare anche De Vrij.

Calciomercato Roma, tentazione MLS

Il difensore olandese di Inzaghi, anche lui in scadenza, è finito nel mirino del Villarreal, di alcuni club in Patria ma soprattutto di svariate società della MLS che, sotto il profilo dell’ingaggio, gli potrebbero garantire tanti e tanti soldi. Ed è per questo che ancora non ha deciso che cosa fare, con Marotta alla finestra e pronto, nel caso, a mettere ulteriore pressione all’inglese della Roma.

Dal proprio canto il difensore di Mourinho ancora non ha deciso cosa fare. Ha deciso, però, di temporeggiare per capire probabilmente come finirà la stagione. Anche se Pinto ha dichiarato che si aspetta una fumata bianca, soprattutto per quella che sarebbe la voglia di Smalling: vale a dire rimanere nella Capitale. Insomma, calciomercato chiuso sì ma solamente sulla carta. Le grandi manovre per la prossima estate sono già iniziate.