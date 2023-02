Calciomercato Roma, Zaniolo firma col Galatasaray: i dettagli dell’affare

Calciomercato Roma, Zaniolo ha firmato col Galatasaray, adesso si attende solamente l’annuncio ufficiale. I dettagli dell’affare

Probabilmente la firma c’è già stata. E ora si attende solamente l’annuncio ufficiale dei club. Possiamo tranquillamente affermare che Nicolò Zaniolo è un giocatore del Galatasaray: lascia la Roma, quasi inaspettatamente visto che ormai il mercato in Europa si era chiuso, e se ne va a giocare in Turchia, dove ritroverà Sergio Oliveira, ex giallorosso, ma anche Mertens, Icardi, Torreira e Muslera che hanno già conosciuto il campionato italiano.

Zaniolo, secondo le informazioni riportate da Sky Sport, ha firmato un contratto di 4 anni a 3,5 milioni di euro netti a stagione. Alla Roma andranno 15 milioni di euro come parte fissa e altri 7 di bonus che a quanto pare sono facilmente raggiungibili. Accordo a titoli definitivo ovviamente. Di questi soldi il 15% andranno all’Inter mentre è confermata anche la clausola rescissoria di 35 milioni di euro che gli permetterebbe alla fine di questa stagione di tornare in Italia. Chissà, tra pochi mesi ci potrebbe essere anche un ritorno di fiamma del Milan soprattutto se Maldini non riuscisse a trovare un accordo con Leao.

Calciomercato Roma, oggi Pinto in conferenza

Tutto finito. La parola fine è arrivata in poco tempo. Dopo il no al Bournemouth e dopo che i Friedkin avevano deciso di tenere fuori dal progetto tecnico il calciatore. Delle domande, ovviamente, sulla questione, verranno fatte anche a Tiago Pinto che questo pomeriggio alle 18:00 parlerà in conferenza stampa.

La solita alla fine del mercato quella del gm portoghese, che cercherà di fare un bilancio di quanto è successo. Poco, a dire il vero, se non questo addio che ormai sembrava insperato dalle parti di Trigoria. Con questa cessione, infine, la Roma piazza anche una plusvalenza che non è mai male. E che potrebbe aiutare per rimettersi in linea con il Fair Play Finanziario.