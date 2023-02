Juventus, visite al J Medical in stampelle: match con la Roma a rischio

Infortunio in casa Juventus e gara con la Roma a rischio. Abbandona il terreno di gioco in lacrime e in barella.

Non è un momento felicissimo in casa bianconera, alla luce dei tanti eventi verificatisi a inizio 2023 che hanno cancellato i buoni punti di partenza creati negli ultimi due mesi calcistici del 2022. Dopo un inizio quasi horror, gli uomini di Allegri erano infatti pian piano riusciti a rimettersi in careggiata, quanto meno in Serie A.

A fare da spartiacque sembrava essere stata la vittoria contro il Torino, nel derby di inizio ottobre. Da quel momento, almeno in campionato, Vlahovic e colleghi, al netto di defezioni e infortuni, sono riusciti ad inanellare una buona serie di risultati utili consecutivi, recuperando terreno e posizioni perdute nei primi mesi. Questo non ha certamente contribuito a lenire il rammarico per l’eliminazione dalla Champions League ma, come dicevamo, sembravano comunque esserci i presupposti per assistere ad una sorta di svolta a partire dal nuovo anno.

Infortunio Miretti, il centrocampista in stampelle

Quanto fin qui accaduto è però totalmente antisimmetrico rispetto alle speranze dei tifosi, sui quali si è abbattuta la triste notizia dei quindici punti di penalizzazione che, al di là delle ingerenze in campionato, sembrerebbe poter aver impattato anche sul morale e la resa della squadra tutta.

Al di là della pubblicizzata e sciorinata richiesta di compattezza da parte dei giocatori, questi ultimi non hanno fatto benissimo nelle ultime settimane, come emerso anche da un Massimiliano Allegri che, non troppo ipocritamente, ha presentato la gara con la Salernitana una vera e propria sfida per la salvezza. Proprio da Salerno, intanto, sono arrivate ulteriori brutte notizie per la Juventus.

Una delle rivelazioni e note positive di questo campionato, Fabio Miretti, ha infatti lasciato il terreno di gioco per un infortunio alla caviglia che lo ha visto disertare il campo in barella e con le mani in volto. Dopo un po’ è arrivato il primo responso dello staff tecnico che ha parlato di una forte distorsione alla caviglia, con conseguente sospiro di sollievo per il mondo Juventus tutto. Il centrocampista nella giornata odierna si sottoporrà ad una serie di esami strumentali ma intanto i primi aggiornamenti non sono positivi. Miretti, infatti, si è presentato al J-Medical con le stampelle. Sviluppi sono attesi a breve tuttavia la partecipazione alla gara contro la Roma, in programma il 5 marzo, è quanto mai a rischio.