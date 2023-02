Erede Zaniolo e sfida a Juve e Milan: il futuro è adesso

Calciomercato, colpaccio a costo zero con Roma e non solo tra le interessate. L’intreccio con Zaniolo dipende anche da quanto accadrà nei prossimi giorni.

Come sovente evidenziato, il nome di Nicolò è stato certamente uno dei maggiormente discussi nel corso di queste ultime settimane, alla luce di una serie di eventi generati dalla posizione presa dallo stesso giocatore e dalla reazione di una società che ha palesato dal primo all’ultimo momento una rigidità importate.

L’uscita di Nicolò sarebbe avvenuta solo a condizioni considerate congrue, proprio come quelle proposte dal Galatasaray, destinato ad essere prossimo punto di ripartenza di un giocatore che ha vissuto momenti spiacevoli da un punto di vista infermieristico ma che ha anche causato una frattura forse insanabile con una piazza alla quale poteva dare molto di più in seguito al grande amore ricevuto. Ciò che però interessa maggiormente la Roma e i tifosi, in questa fase, è il futuro legato al club e all’andamento degli uomini di Mourinho, con uno sguardo a quelle che saranno anche le possibili contromosse del club.

Calciomercato Roma e non solo, occasione Asensio per le big di Serie A: settimane decisive

Sostituire Nicolò non sarà certamente compito semplice e servirà comunque ponderare decisioni e scelte con la giusta calma e attenzione. Su tale fronte, riportiamo gli ultimi aggiornamenti provenienti da El Gol Digital, intrecciantisi con il Real Madrid e, più in generale, con la Serie A, oltre che con la stessa Roma.

In questi ultimi mesi non sono infatti mancate le pretendenti per l’ingaggio di Marco Asensio, mai bravo a consacrarsi tanto quanto ci si aspettasse e monitorato anche da Juventus e Milan. Il rapporto con Ancelotti non è mai decollato e il suo contratto scadrà a giugno. Una potenziale occasione per le non poche interessate, tra le quali si potrebbe collocare la stessa società giallorossa dopo l’addio ormai prossimo di Zaniolo.

Stando alla fonte spagnola, il futuro di Asensio si deciderà a breve, quando Marco potrà disporre di buone possibilità di mettersi in gioco in occasione del Mondiale per club, quando Ancelotti potrebbe permettergli di giocare con maggiore frequenza. In base alle prestazioni e le risposte da parte dello stesso giocatore si potrà poi decidere il futuro, cercando un’intesa per il rinnovo o ponderando definitivamente un addio che verrebbe in soccorso anche alle big del nostro campionato.